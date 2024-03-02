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巨人軍來台／搭捷運看球 補貼票價20元
聯合數位文創股份有限公司主辦「TOYOTA 二○二四讀賣巨人軍九十週年紀念台灣試合」，今明兩天在台北大巨蛋登場。北市體育局表示，大巨蛋停車場採假日收費，且車位有限，呼籲民眾搭乘大眾運輸工具，搭捷運還可享票價補貼廿元。
體育局提醒，本次賽事假日登場，人車眾多，大巨蛋停車場於今天中午開放，採假日收費標準，汽車為每小時六十元，機車收費為每次廿元，車位有限，且自行開車恐易壅塞、停車位難尋等問題，打壞看球興致。
體育局呼籲，「搭捷運、坐公車、不開車」，搭捷運觀眾票價補貼廿元。可搭捷運板南線至國父紀念館站五號出口，或從國父紀念館四號出口經忠孝東路四段地下通廊至大巨蛋；此外，有十六線公車及六處免費接駁專車方便前往。
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