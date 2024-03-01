巨人軍來台／本來不想說的…兄弟平野教頭鬆口作戰準則

TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合，去年11月敲定的對戰組合，因緣巧合之下形成3隊教頭都是日本人且都是新官上任，樂天桃猿隊總教練古久保健二也形容是不可思議的緣分，巨人更是自己從小就憧憬的球隊。

本次賽事將在3月2日由巨人面對中信兄弟隊、3日巨人面對樂天桃猿隊，台北大巨蛋迎接啟用以來的最大賽事，填載大巨蛋的棒球魂。

選手、女孩的較勁之外，這次賽事還有一項另類巧合，參賽3隊總教練都是帶隊第一年且全日籍，巨人由阿部慎之助成為新任監督，中信兄弟由平野惠一執掌兵符，猿隊由古久保健二上位，將上演3位日籍主帥的鬥智。

古久保健二就說這次賽事有不可思議的緣分，三位日本教頭都是第一年帶隊就參與這次比賽，對巨人的印象是具有傳統精神、實力也好，從他們身上可以學到很多，期待這次的對決。

猿隊一軍在今年春訓遠征日本宮崎，面對歐力士、軟銀隊，如今還要再戰巨人，古久保表示，因為畢竟是交流賽，不會有太細膩的作戰，傳達給選手的訊息就是把現在準備的狀態全力發揮出來，「我和選手一樣抱持雀躍和期待，面對後天這場對決。」

平野惠一下午面對媒體聯訪被問到先發投手抉擇、第四棒人選等問題，都以「祕密」回應，記者會上再被問到作戰原則，幽默笑答：「本來想說這是最高機密，但既然需要我回答，那我就說了，希望選手可以享受比賽，不會有太多作戰，但如果選手真的困惑，會有一點點指導，但基本上不會干涉他們想要發揮的部分。」