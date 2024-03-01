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巨人軍來台／大勢因傷缺陣 王威晨IG私訊關心獲回應心花開

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
王威晨，擷圖自畫面
王威晨，擷圖自畫面

TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合即將在3月2、3日在台北大巨蛋登場，今天舉辦賽前記者會，晚間7點緊接著歡迎晚宴登場。可惜的是，去年曾為門票啟售記者會來台的巨人終結者大勢因傷缺席，中信兄弟隊長王威晨透露暖心互動，昨天傳訊關心他的狀況，「他有回我，滿感動的。」

巨人在2月29日抵台，今天是官方練球日，晚間則出席在大倉久和飯店舉辦的記者會及歡迎晚宴，記者會分別由巨人監督阿部慎之助、隊長岡本和真、中信兄弟隊總教練平野惠一、隊長王威晨、樂天桃猿隊古久保健二、隊長林立出席。

岡本和真表示，「身為隊長，遇上球隊成軍90周年，可以參加這次盛大的比賽，感到很開心，千載難逢的機會，我個人覺得開心之外，也很希望可以贏下兩場比賽，和隊友會一起以最好的本事、最好的狀態贏下這場比賽。」

可惜的是，大勢去年在門票啟售記者會來台，抱持期待參賽，也希望在台灣球迷面前獻技，最終卻因傷缺席。當時也出席記者會的王威晨透露，昨天有透過IG傳訊息給大勢選手，希望他可以趕快把傷養好、面對他的球季，「他也有回覆我，滿開心、滿感動的。」

林立喊話期待拿下勝利之外，也難得有機會和日職單一球隊對戰，「藉由這個比賽讓選手有更好經驗，和對手比較，更清楚彼此之間的差別，在接下來的訓練和比賽有更好的方向去突破。」

賽前記者會上，巨人啦啦隊Venus公布兩戰先發投手，皆如賽前預告，巨人依序推出戶鄉翔征、菅野智之先發，兄弟、猿隊則是交給洋投克迪、威能帝把關。

中信兄弟 樂天桃猿 讀賣巨人

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