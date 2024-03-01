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巨人軍來台／王威晨警戒戶鄉 點出大巨蛋一問題

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」明天開打，中信兄弟隊今天下午在台北大巨蛋練球，王威晨參與守備練習。記者余承翰／攝影
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」明天開打，中信兄弟隊今天下午在台北大巨蛋練球，王威晨參與守備練習。記者余承翰／攝影

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」明天開打，首戰由讀賣巨人對上中信兄弟，兄弟隊長王威晨對戶鄉翔征的指叉球保持警戒，也點出今天練習時發現台北大巨蛋一項問題，「小心不規則彈跳。」

王威晨從小就喜歡看讀賣巨人隊比賽，陣中星光滿滿，「而且球衣很好看」明天要對上戶鄉翔征，王威晨對於這位巨人新王牌投手也有先做功課，「看過一下影片，有一顆不錯的指叉球，球速在150公里左右，投球的位置很有引誘性，對我來說是滿大的挑戰。」

由於時序仍在春訓階段，王威晨坦言，自己的狀態還不到最完整，但有球迷進場支持，又在台灣第一顆巨蛋比賽，是一場有意義的比賽，「希望這樣交流越多越好，我們去也可以。」

第一次踏進台北大巨蛋球場，王威晨表示，感覺很像自己去過的日本巨蛋，也希望未來台灣能夠多幾顆，「當然知道是滿困難的。」

對於大巨蛋的溫度、視覺，王威晨都給予好評，但唯獨一點，「草皮跟壘包交接處，高低差嚴重，彈跳比較不規則，跑壘也有影響，其他都很好，打擊、接球的感覺都是水準之上。」

今年中華職棒也將大巨蛋列為比賽場地，兄弟除了安排8場主場，加上客場來到23場是6隊最多，王威晨笑說：「很感謝有這個機會，我個人是滿開心的。」

中信兄弟 樂天桃猿 讀賣巨人

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