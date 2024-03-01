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巨人軍來台／菅野想道謝 王建民：他自己很努力

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」明天開打，中信兄弟隊今天下午在台北大巨蛋練球，投手教練王建民。記者余承翰／攝影
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」明天開打，中信兄弟隊今天下午在台北大巨蛋練球，投手教練王建民。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊明天將與讀賣巨人隊在台北大巨蛋交鋒，「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」上演精采好戲，場下也有溫馨故事，巨人隊投手菅野智之想向王建民說謝謝，王建民則認為，菅野的成就來自他自己不懈努力。

王建民今天以兄弟投手教練身分，首度來到台北大巨蛋，被問到想不想在這裡投球，他露出招牌的靦腆微笑回應，「大巨蛋的感覺不錯，很有規模。」跟他造訪過的美日室內球場相比，「接近日本巨蛋的感覺。」

今天上午巨人隊練習時，菅野智之曾說過，「王建民對我的影響很大，才能夠有今天的我。」這次他主動請纓來台灣，「想要表達感謝。」

王建民也還記得，當初兩人是在美國的費雪訓練中心相遇，在防護員介紹下才認識，「當時他一心夢想加入巨人隊，我只有說，利用這段時間，堅持創造出自己更好的東西出來。」

菅野以延畢方式躲過選秀指名，在一年時間內自主訓練，才等到加盟巨人隊機會，更成為球隊王牌投手，拿下兩次澤村賞及無數投手獎項，王建民說：「那時候他的球質就滿好的，又不斷努力訓練，澤村賞相當於塞揚獎，真的不簡單。」

兄弟明天將與巨人隊交手，王建民觀察巨蛋場地也發現一點問題，「投手丘往本壘的方向踩起來是好的，但兩邊、後半段比較斜，如果要做雙殺守備要注意一下。」

中信兄弟 樂天桃猿 讀賣巨人

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