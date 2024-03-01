巨人軍來台／兄弟守護神掛病號 呂彥青能否戰巨人有變數

中信兄弟隊守護神呂彥青明天能否在台北大巨蛋登板，要看身體狀況爭不爭氣，今天頂著腸胃型感冒的病體現身大巨蛋。

呂彥青透露，今天是腸胃炎的第二天、第三天，昨天還有在熱身賽出賽，明天能否出賽還不一定，「可以比賽的話就儘量上場，盡量把自己調整好。」

聊到讀賣巨人隊這趟陣容中熟識的選手，呂彥青點名過去也效力阪神虎隊的馬場皐輔，兩人同一年加入阪神而建立交情，這次要來台灣還有傳訊息跟呂彥青說一聲。

呂彥青在日本職棒無一軍經驗，但也知道巨人、阪神的世仇關係，「我們洋將比較還好，但他們日本人好像都有這種感覺，一軍對到幾乎都會客滿。」他坦言對巨人沒有那麼熟悉，友誼賽曾對戰過岡本和真。

中信兄弟隊呂彥青。記者余承翰／攝影

呂彥青在日本於大阪、名古屋巨蛋出賽過，但由於是二軍賽事，觀眾席僅開本壘後方，和明天3.6萬人的台北大巨蛋還是很不一樣，今天也感覺台北大巨蛋真的比較大，視野更加寬廣。

兄弟今年將在台北大巨蛋參與23場例行賽，成為大巨蛋常客，呂彥青看到賽程也嚇了一跳，「有啊！聽說這邊不是滿貴的，可以打滿多場也是滿開心，台灣有這個巨蛋，第一年就可以在這邊打那麼多場。」