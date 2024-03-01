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巨人軍來台／門脇誠接班游擊 難忘亞冠賽的古林睿煬

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」明天開打，日本讀賣巨人隊上午在台北大巨蛋練球，巨人隊球星門脇誠參與守備練習。記者余承翰／攝影
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」明天開打，日本讀賣巨人隊上午在台北大巨蛋練球，巨人隊球星門脇誠參與守備練習。記者余承翰／攝影

讀賣巨人隊今年游擊防區尚未公布人選，但隨著坂本勇人移防三壘，23歲的門脇誠被看好接班，他也知道自己會被拿來與坂本比較，但要展現自己優勢，立下目標挑戰3成打擊率、金手套。

坂本勇人從2008年起就是巨人隊不動游擊手，直到去年才開始鬆動，今年球季總教練阿部慎之助提前預告，坂本三壘、岡本和真一壘已確定，其他位置開放競爭，2日、3日的「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」會是觀察重點。

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」明天開打，日本讀賣巨人隊上午在台北大巨蛋練球，巨人隊球星門脇誠參與守備練習。記者余承翰／攝影
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」明天開打，日本讀賣巨人隊上午在台北大巨蛋練球，巨人隊球星門脇誠參與守備練習。記者余承翰／攝影

門脇誠在今年的亞冠賽游擊防區守備優異，對中華隊單場敲出3安，冠軍賽隊南韓隊更敲出再見安打，展現出接班氣勢，他表示，自己與坂本勇人是不同型態的游擊手，外界會比較兩人，但自己重點是做好自己。

今天首度來到台北大巨蛋練習，門脇誠認為這是一個能夠輕鬆比賽的場地，不過人工草皮對於滾地球有減速效果，守備若不夠細心可能會失誤，而第一次到海外比賽，就連外出購物時計算匯率這個動作，都讓他感覺新鮮。

對於台灣球員，門脇誠印象深刻的是亞冠賽才對決過的古林睿煬，「他投到6局都沒有被敲出安打。」當時古林睿煬對日本隊投出6.2局掉1分的好投，開賽16上16下，在6局上才被門脇誠敲安破功。

中信兄弟 樂天桃猿 讀賣巨人

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