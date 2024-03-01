巨人軍來台／冬盟之光！岡本和真回福地 想念小籠包

讀賣巨人隊岡本和真8年前來台灣時，在冬季聯盟大放光彩，也吸引台灣球迷目光，今日再訪已是當家第四棒，他也希望能夠再次在台灣球迷面前繳出好表現。

岡本和真在2015年冬季聯盟繳出26支安打、20分打點拿下雙冠王，那是他的職棒第一年，2018年開始常駐一軍，2020、21、23年更拿下中央聯盟全壘打王，成為球隊招牌人物，也是台灣球迷口中的「冬盟之光」。

今年岡本和真為了參加「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」，再次回到台灣，他說：「自己比那時候成長很多，希望繳出更好的表現，讓台灣球迷看見。」他還記得在冬盟吃過「好吃的不得了」的小籠包，這次來台也被飯店燒賣驚艷到。

身兼隊長一職，岡本和真對於以90周年紀念隊伍來台更感受到不同意義，「巨人軍有著悠久歷史，過去出產過許多好球員，我們這一代要傳承下去，好好表現出來。」

今天首次到台北大巨蛋練習，岡本和真稱讚這是一座漂亮的球場，球員休息室也是，「很期待趕快在這裡比賽。」至於先前允諾在台北大巨蛋開轟，他也說：「我會好好努力。」