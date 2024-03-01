巨人軍來台／台媒大陣仗訪問 巨人球員好吃驚也拍照紀錄

讀賣巨人隊來台灣，今年早上前往台北大巨蛋練習，吸引大批台灣媒體，讓隨隊來台的日本媒體驚訝於台灣棒球的人氣，巨人監督阿部慎之助也說：「很感謝台灣球迷。」

今天巨人隊在大巨蛋的練習，約有60、70名台灣媒體到場採訪，日本媒體也來了約10多位，訪問時攝影機一字排開，讓日本媒體好吃驚，紛紛拍照紀錄。

巨人隊長岡本和真就說：「很少在這麼多麥克風面前說話，很新鮮的體驗。」明天先發投手戶鄉翔征，看到這麼多攝影機感到驚訝，而且聽到台灣球迷會念自己的名字，也十分開心。

阿部慎之助也感受到台灣球迷的熱情，昨天在機場就有不少人來接機，還舉著寫有自己名字的牌子，甚至球隊在沖繩集訓時，就有台灣球迷來要簽名，「能夠受到矚目，我是懷著感恩的心。」

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」明天開打，日本讀賣巨人隊上午在大巨蛋練球。記者余承翰／攝影