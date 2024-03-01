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巨人軍來台／「對我影響很深」 菅野智之要向王建民道謝

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」明天開打，日本讀賣巨人隊上午在台北大巨蛋練球，巨人隊球星菅野智之參與守備練習。記者余承翰／攝影
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」明天開打，日本讀賣巨人隊上午在台北大巨蛋練球，巨人隊球星菅野智之參與守備練習。記者余承翰／攝影

讀賣巨人隊來台灣進行建隊90周年交流賽，球員名單最容易決定的就是菅野智之，不僅因為他是強投代表，更因菅野智之主動提出「很想來台灣」，希望能夠親自向王建民表達感謝，「有他的影響，才有今天的我。」

菅野智之作為讀賣巨人隊招牌投手，曾拿下過兩次澤村賞及眾多投手獎項，然而在2012年加入職棒前，他曾有過「空白一年」，一心加入巨人軍的他拒絕火腿隊指名，利用延畢等待隔年選秀。

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」明天開打，日本讀賣巨人隊上午在台北大巨蛋練球，巨人隊球星菅野智之參與守備練習。記者余承翰／攝影
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」明天開打，日本讀賣巨人隊上午在台北大巨蛋練球，巨人隊球星菅野智之參與守備練習。記者余承翰／攝影

在菅野智之棒球生涯最辛苦的一年中，他曾經到美國自主訓練，碰到當時也在費雪中心的王建民，菅野智之表示：「當時我們曾經一起訓練，他對我的影響很大，才能夠有今天的我，這次來台灣，想要表達感謝。」

王建民現在擔任中信兄弟隊投手教練，明天菅野智之就有機會遇到，兄弟總教練平野惠一則是他的大學學長，也希望能有機會敘舊。

不過，菅野智之負責的是3日對樂天桃猿隊之戰先發任務，他表示，大學時期曾多次交手過台灣球員，也在日職對決過王柏融，「被他打過全壘打，是很不錯的選手。」也知道猿隊從Lamigo時期就有許多選手是國家隊代表，「很期待對決，不知道對方會派出什麼打者，就是全力以赴。」

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