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巨人軍來台／來台試合 巨人3強投趕忙練投
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」明、後天登場，讀賣巨人隊球員昨天飛抵桃園機場，戶鄉翔征等3名投手抓緊時間，趕赴台北大巨蛋練習，提前適應投手丘。
讀賣巨人隊的官方練習時間是今天早上，不過昨天增加行程，在樂天桃猿隊練習結束後，3名投手提前登板練投，戶鄉翔征更是被指名為第一場對戰中信兄弟隊的先發投手。
戶鄉翔征一共練投23球，一度被大巨蛋消防警報測試打斷，但沒受到太大影響，完成練投工作，隨後馬場皐輔、赤星優志依序登板。
戶鄉翔征是巨人隊新一代王牌投手，去年入選經典賽日本隊，完成連續兩年12勝壯舉，對於目前調整的狀況，他在接受日媒訪問時表示：「調整進度比想像得要好，就看看結果怎麼樣。」
菅野智之則是繼2015年12強後再來台，預計3日對猿隊先發，菅野表示：「身體狀況不錯，透過更多的實戰，球速跟控球能夠更好。」
猿隊總教練古久保健二也公布3日先發交給洋投威能帝，投手教練許銘傑透露，黃子鵬、陳冠宇也都有機會，「因為最近比賽比較少，會以先發投手為主，中繼投手會視比賽狀況去安排。」
猿隊「最速男」陳晨威今年在宮崎曾對名捕甲斐拓也盜壘成功，期待挑戰巨人捕手臂力，尤其是日本隊捕手大城卓三，以及有甲斐弟子之稱的山瀨慎之助，陳晨威說：「影片上看起來，傳球真的滿快的，很想挑戰看看，失敗也沒關係。」
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