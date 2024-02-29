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巨人軍來台／陳冠宇日本5蛋都去過 解鎖台北大巨蛋直呼幸運

中央社／ 台北29日電
中華職棒樂天桃猿隊將在台北大巨蛋與日職讀賣巨人隊打交流賽，桃猿陣中曾旅日投手陳冠宇（前）包含日本5顆巨蛋及韓國巨蛋都去過，如今又解鎖台北大巨蛋，讓他直呼很幸運。中央社
中華職棒樂天桃猿隊將在台北大巨蛋與日職讀賣巨人隊打交流賽，桃猿陣中曾旅日投手陳冠宇（前）包含日本5顆巨蛋及韓國巨蛋都去過，如今又解鎖台北大巨蛋，讓他直呼很幸運。中央社

中職樂天桃猿隊將於3月3日與日職讀賣巨人隊打交流賽，有旅日經驗的陳冠宇回憶職業生涯，日本的5顆蛋以及韓國高尺巨蛋都去過，如今在台北大巨蛋又解鎖新巨蛋，他直呼很幸運。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」將在3月2日、3日於台北大巨蛋開打，分別與中華職棒中信兄弟隊、樂天桃猿隊交手。桃猿隊陣中的投手陳冠宇今年春訓爭取轉先發，也有機會登板，他曾有10年旅日經歷，分別效力過橫濱隊、羅德隊。

陳冠宇回憶，2015年熱身賽時曾對過巨人隊，遇到現任總教練阿部慎之助、坂本勇人、高橋由伸等人，「那場熱身賽對我很重要，因為我壓制巨人一軍，教練就把我安排在開幕一軍陣容，剛好在千葉球場比賽、羅德第1年。」

陳冠宇表示，旅日時期時日本「5大巨蛋」他都去過，也在韓國高尺巨蛋比賽過。今天首度來到台北大巨蛋練球，他笑說：「一踏進來就默默拿相機出來拍照，等於又蒐集到一顆蛋，自己人生踏過那麼多蛋，有機會能在這裡比賽，能丟就盡量丟。」

談到對台北大巨蛋的感覺，陳冠宇直呼，「人工草皮踩起來很舒服，跟天母很不一樣，很像東京巨蛋的感覺。」他並指出，這裡球打出去後會降速，「守備練習時就感覺有差，而且很久沒有踏進巨蛋的氛圍，空間感要再適應一下，今年球季我們只有2場比賽，就把握這次的機會。」

陳冠宇上次對到巨人軍已經是2020年的事，當時還對到台灣好手陽岱鋼。時隔4年再度對上巨人，陳冠宇說：「這是我第1次在台灣巨蛋比賽，希望把準備好的東西給台灣觀眾看，也希望可以在這個比賽知道我現在的狀況是如何，盡力去表現。」

中信兄弟 樂天桃猿 讀賣巨人

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