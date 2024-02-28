聽新聞
test
0:00 / 0:00
巨人台灣試合王牌上陣 2大強投先發
讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合，3月2日、3日就要在台北大巨蛋開打，巨人隊先發投手安排超有誠意，推出都具備世界棒球經典賽國手資歷的現任與前任王牌，戶鄉翔征面對中信兄弟隊，菅野智之迎戰樂天桃猿隊。
巨人周六面對兄弟、周日面對猿隊，明天就要飛抵台灣，監督阿部慎之助近日向日本媒體透露，兩場比賽預計由戶鄉、菅野依序登板。
23歲的戶鄉是去年經典賽日本隊冠軍班底，進入日職例行賽繳出12勝5敗、防禦率2.38佳績，預計將為巨人扛起今年開幕戰先發，台灣球迷將先在大巨蛋欣賞這位年輕王牌的球技。
對於台灣行，戶鄉抱持期待，「會努力幫助球隊拿下勝利，獻給到場的球迷，很期待這場比賽會是怎樣的面貌，如果氣氛很熱烈，也會很開心呢。」按照巨人規畫，他將在訪台首戰面對中職頭號人氣球隊兄弟，門票銷售開紅盤，將締造台灣史上棒球賽最高進場人數，可望出現他所期待的熱絡場面。
34歲菅野資歷華麗，拿過兩次澤村賞，在中央聯盟取得兩次年度MVP、4次防禦率王、3次勝投王、兩次三振王，日職生涯累積121勝，曾經在2015年世界12強賽、2017年經典賽披上國家隊戰袍，他將在周日對戰猿隊擔任先發投手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言