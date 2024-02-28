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巨人台灣試合王牌上陣 2大強投先發

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」，巨人隊預計推出兩大強投先發，戶鄉翔征面對中信兄弟隊(左)，菅野智之(右)迎戰樂天桃猿隊。 聯合報系資料照、聯合數位文創提供
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」，巨人隊預計推出兩大強投先發，戶鄉翔征面對中信兄弟隊(左)，菅野智之(右)迎戰樂天桃猿隊。 聯合報系資料照、聯合數位文創提供

讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合，3月2日、3日就要在台北大巨蛋開打，巨人隊先發投手安排超有誠意，推出都具備世界棒球經典賽國手資歷的現任與前任王牌，戶鄉翔征面對中信兄弟隊，菅野智之迎戰樂天桃猿隊。

巨人周六面對兄弟、周日面對猿隊，明天就要飛抵台灣，監督阿部慎之助近日向日本媒體透露，兩場比賽預計由戶鄉、菅野依序登板。

23歲的戶鄉是去年經典賽日本隊冠軍班底，進入日職例行賽繳出12勝5敗、防禦率2.38佳績，預計將為巨人扛起今年開幕戰先發，台灣球迷將先在大巨蛋欣賞這位年輕王牌的球技。

對於台灣行，戶鄉抱持期待，「會努力幫助球隊拿下勝利，獻給到場的球迷，很期待這場比賽會是怎樣的面貌，如果氣氛很熱烈，也會很開心呢。」按照巨人規畫，他將在訪台首戰面對中職頭號人氣球隊兄弟，門票銷售開紅盤，將締造台灣史上棒球賽最高進場人數，可望出現他所期待的熱絡場面。

34歲菅野資歷華麗，拿過兩次澤村賞，在中央聯盟取得兩次年度MVP、4次防禦率王、3次勝投王、兩次三振王，日職生涯累積121勝，曾經在2015年世界12強賽、2017年經典賽披上國家隊戰袍，他將在周日對戰猿隊擔任先發投手。

中信兄弟 樂天桃猿 讀賣巨人

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