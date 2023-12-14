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調高減碳目標 專家籲政府：提去煤具體時間表

聯合報／ 聯合報特派記者林奐成、記者鄭朝陽、願景工程記者劉十賢孫文臨／杜拜—台北連線報導
學者建議政府呼應ＣＯＰ28最新倡議，調高我國減碳目標。 圖／聯合報系資料照
學者建議政府呼應ＣＯＰ28最新倡議，調高我國減碳目標。 圖／聯合報系資料照

ＣＯＰ28氣候峰會達成多項承諾與決議，對台灣的淨零轉型產生不小壓力，學者昨建議政府呼應ＣＯＰ28最新倡議，調高我國減碳目標，並具體提出台灣去煤時間表，同時努力以氣候援助推動氣候外交。

台師大永續管理與環境教育研究所教授葉欣誠說，政府設定二○三○前減碳百分之廿四，但作為進步國家，應務實面對國際壓力，朝各國在ＣＯＰ26訂出的目標值（減碳百分之四十五）邁進。

參加ＣＯＰ28的台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明認為，根據此次全球盤點結果，台灣應提高二○三○國家減量目標、逐年改善能源效率，並將核能列為過渡性能源、加速化石燃料電廠的碳移除技術、提高電動車普及率。政府也應該大幅提高調適預算及公正轉型基金，建立國家調適績效監測系統，強化台灣的氣候韌性。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍指出，面對氣候新局，台灣身為全球供應鏈不可或缺一環，建議呼應ＣＯＰ28最新倡議，提出國家淨零轉型三箭，包括「三○／三○／三○」能源轉型政策亦即在二○三○年達成再生能源占比達百分之卅，國家減量目標提高至百分之卅，讓台灣與國際接軌，回到抑制地球升溫攝氏一點五度的淨零路徑，也就是二○三○年及二○三五年全球應各減少四成三和六成碳排，二○五○年實現淨零。

劉銘龍認為在製造部門或住商部門，還必須加大節電與提高能源效率措施，將二○三○年用電需求控制不超過三千一百億度。另在ＣＯＰ28的一項歷史性協議中，承諾用「損失與損害基金」支援受氣候危機最前線的國家，迄今已獲逾七億美元承諾，我國外交部過去每年有約三點一億美元援外經費，應把援外經費導引至符合「損失與損害基金」作法，協助我國友邦增進氣候韌性，提升其生活品質與環境永續。

減碳 核能

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