國際能源轉型加速 學界：我應深思減化石燃料

ＣＯＰ28氣候峰會達成「進行能源系統轉型，脫離化石燃料」決議，對台灣有何衝擊？學界一致認為，擺脫化石燃料的能源轉型勢必加速，這也是一場國家體質的競賽，但台灣的能源價格長期未能反映市場價格，未來在國際上勢必面臨更嚴峻的考驗，「不生產一滴油的台灣，應該深思如何減少依賴化石燃料。」

台大公衛學院特聘教授詹長權說，ＣＯＰ28氣候峰會產生改變台灣未來減碳、減汙染的三個重要文件，包括ＣＯＰ28締約國的「全球盤點決議（即阿聯酋共識）」、歐盟主導的 「全球再生能源和能源效率承諾」及美國主導的「核能三倍宣言」，用這三份文件檢視我國淨零政策，發現台灣政策設定的減碳目標太低、減碳時程太長、減碳速度太慢、減碳手段不夠多元、減碳沒有優先順序等問題。

台灣化石燃料發電比率高達八成，且電價低廉，台大風險社會政策研究中心主任周桂田表示，台灣過去以高碳、低價的生產體系成為全球供應鏈重要一環，內部則因爭執核能浪費了廿年，導致綠色科技落後日韓等布局甚久的國家，ＣＯＰ28包括再生能源在內的多項決議，驅動台灣必須快速前進。

安侯永續顧問公司董事總經理黃正忠說，全球能源轉型已進入關鍵時刻，決議文提及各國「逐漸減少燃煤發電」的承諾值得台灣關注，尤其台灣能源價格長期偏低，未能反映市場價格，將來在國際上的競爭考驗會更嚴峻。

台師大永續管理與環境教育研究所教授葉欣誠認為，能源「轉型」用詞力道不如「逐步淘汰」化石燃料，預期ＣＯＰ29還會有爭論。政大外交系兼任教授李河清表示，應由工業國家率先減用化石燃料，並為全球調適資金、技術做出貢獻。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍說，這次決議宣告要開始終結化石燃料，台灣作為全球重要產業供應鏈角色，政府勢必要加入各國能源體質改造的競賽。

環境部：政策會納民生考量

【記者胡瑞玲／台北報導】環境部政務次長施文真昨說，逐步淘汰化石燃料是二○五○淨零很關鍵的指標，未來政策規畫會將民生衝擊納入考量，能源政策將與國際同步，朝再生能源增加三倍的方向前進。

施文真說，台灣化石燃料高度依賴進口，但有安全疑慮，因此也傾向落實再生能源增加三倍。至於目前仍用一定比例的化石燃料發電，未來可透過碳捕捉技術達到減碳目標。