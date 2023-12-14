COP28閉幕決議 198國允脫離化石燃料、拚2050年前淨零

聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（COP28）「加班」一天後，昨天落幕。一九八國談判代表針對決議達成共識，承諾「進行能源系統轉型，脫離化石燃料」，並以公正有序的態度在這關鍵十年加速行動，以利二○五○年前達到淨零。這是氣候峰會史上，首次在決議明確提到化石燃料。

這份決議未包含歐美國家期待的「逐步淘汰化石燃料」（phasing out fossil fuels），而是採用較中性的「轉型」（transitioning）字眼。此外，決議也認可全球碳排放將會在二○二五年前達到高峰，並承諾淘汰「無效率的化石燃料補貼」。

賈比爾斡旋 決議過關

峰會原定十二日結束，但因第一份決議草案未納入「逐步淘汰化石燃料」，引發歐美等國不滿，決議難產而延會。昨日凌晨，會議主席賈比爾（Sultan Al Jaber）先與各國代表私下磋商，接著公布第二份決議草案並召開全體大會。

賈比爾在大會宣布，這份「全球盤點決議」已獲得無異議的採納，堪稱是歷史性的包裹方案，有助於加速氣候行動；現場爆出熱烈掌聲。他表示，各國代表應該為達成歷史成就而感到驕傲，「我們對全球盤點做出全面回應，制定了強力的行動計畫，讓控制攝氏一點五度升溫保有可能性」。

第一次提甲烷與減量

賈比爾說，這是峰會史上第一次提到甲烷與減量，也是首次有最終協定納入關於化石燃料的文字，堪稱是「阿拉伯聯合大公國共識」（UAE consensus）。但他強調，協定必須付諸行動，「我們不能光說不練，如果我們團結，就可以對我們的未來產生深遠影響」。

根據太平洋島嶼氣候行動網絡（Pacific Islands Climate Action Network）調查統計，今年共有超過一二七個國家支持「逐步淘汰化石燃料」，較去年僅八十國大幅增加，但石油輸出國家組織（OPEC）和中印等國皆反對將「逐步淘汰化石燃料」寫入決議，其中又以全球第二大產油國沙烏地阿拉伯最反對，導致起初的談判陷入僵局。

此外，一如先前談判釋出的訊息，各國決議朝提升再生能源容量及能源效率兩方面加速能源轉型。文中寫道，各國要在二○三○年前將再生能源裝置容量提高至目前的三倍、能源效率改善速率提高至兩倍，顯示各國將再生能源視為控制升溫的重要解方。

這項由歐盟、美國及主辦國阿聯酋大力鼓吹的再生能源方案，在大會第一周就已獲一百多國支持，也包括中國及印度。草案文字後續如願送進大會，取得所有締約國共識。

本次決議中也再次提及「逐步減少（phasing down）燃煤」的承諾，要求各國加強交通基礎設施及運具方面的減碳、發展能源科技及各項降低溫室氣體排放的技術，包括核能、碳捕捉與儲存，以及氫能生產等。

2030年碳排量減少43%

歐盟表示，各國還同意採取行動到二○三○年將碳排量減少百分之四十三，並讓世界走上二○五○年實現淨零排放的道路。另外，各方也達協議，在這個十年內解決甲烷排放和其他非二氧化碳溫室氣體排放問題，並盡快逐步取消低效率化石燃料補貼。

不過，氣候倡議人士指出，決議文本缺少路徑去籌集幾千億資金協助發展中國家從煤炭、石油與天然氣轉型。

「但願不會來得太遲」

聯合國秘書長古特瑞斯在社群媒體「Ｘ」發文指出，「不管你喜歡與否，化石燃料逐步淘汰是大勢所趨，但願不會來得太遲」。