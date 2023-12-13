未納「淘汰化石燃料」 COP28峰會決議草案難產

「淘汰化石燃料！實踐氣候正義！」十二日一大早氣候人士就聚在杜拜世博城大門前高舉布條、呼喊口號，向準備入場的各國談判代表喊話；會議室內正進行「聯合國氣候變化框架公約」第廿八次締約方大會（ＣＯＰ28）表定最後一天的馬拉松談判。然而今年依舊跟前幾年一樣，再因「淘汰化石燃料」爭議陷入僵局，至截稿前，最終決議仍難產。

根據大會釋出的廿一頁、二三八項決議草案，包含明訂二○三○年全球減碳百分之四十三、再⽣能源裝置容量提高三倍、能源效率提⾼⼀倍…但「淘汰化石燃料」未被納入，而是改為各國「可以」選擇包含「以公正、有序和公平的⽅式減少（Reducing）化⽯燃料的消費和⽣產；並迅速削減（Phase down）沒有減少碳排的煤炭。」

原訂談判應在十二日下午三時落幕，但協議必須是與會的一九八國一致同意，如今因「淘汰化石燃料」 （Phase out）爭議而陷入僵局。目前至少有超過一百個國家支持將淘汰化石燃料納入決議，是歷年來呼聲最高的一次。

歐盟、英國以及脆弱國家代表，都對這份草案「無法接受」，美國代表也認為關於化石燃料的文字應該增強，但石油輸出國家組織（ＯＰＥＣ）卻寸步不讓，嚴正呼籲成員國及友好國家必須拒絕在結論中提到任何關於「化石燃料」字眼，包含這次主辦國阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、俄羅斯等國也認為應注重減少碳排而非減少化石燃料。

歐盟代表霍克斯特拉（Wopke Hoekstra）批評，這樣的說法不合理且毫無幫助，更不符合全球當前氣候危機的嚴峻處境。馬紹爾群島代表斯蒂格（Tina Stege）說，化石燃料是氣候危機根源，必須要終結化石燃料才有機會將升溫控制在一點五度內。

國際綠色和平組織專家科桑那（Kaisa Kosonen）直言，今年支持淘汰化石燃料的國家創歷史新高，聯合國不該妥協，應把「可以選擇」改為「必須執行」。

巴西環境部長席瓦表示，巴西希望有個在淘汰化石燃料方面更有力的協議，但文本須載明富裕和貧窮國家可依不同時間表達成目標。現有協議草案的一大缺點就是「未建立逐步淘汰化石燃料的行動計畫」。

ＣＯＰ28總幹事蘇瓦第（Majid Al Suwaidi）表示，談判仍在進行，「我們會盡一切努力，找出一個讓所有人都滿意的最終結論，氣候變遷關乎每個人的未來，也必須傾聽所有人意見。」很多時候大家容易陷入一個字詞的爭議，但整體來看這次會議仍取得許多務實、有效的解決方案，有助全球團結合作將升溫控制在一點五度內。

蘇瓦第認為，光是目前取得近八億美元的損失和損害基金、再生能源裝置容量提高三倍的承諾，以及加速減少甲烷等所有溫室氣體的排放量，應足以顯示今年氣候峰會的成功。

今年氣候峰會的決議是「巴黎協議」之後首次「全球盤點」（global stocktake），盤點各國現有氣候成果並調整減碳腳步，提到由於全球原訂二○二○年應減少百分之二十五溫室氣體排放的目標跳票，導致今年全球升溫已達一點一度。未來十年內要大幅減少碳排，二○三○年至少要減少百分之四十三，二○三五年應減少百分之六十碳排放。

在核能方面，決議草案中僅提到，各國可選擇擴大投入零碳排和低碳排技術，包含再⽣能源、核能、碳捕獲等，以加速取代高碳排化⽯燃料的使用。