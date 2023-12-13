美眾議員示警：台灣需檢視能源安全

為了解台灣如何參與全球氣候行動，本報記者昨在聯合國第廿八屆氣候峰會（ＣＯＰ28）訪問美國眾議院議員米勒米克斯（Mariannette Jane Miller-Meeks）。她強調台灣雖不在「聯合國氣候變化綱要公約」之內，仍可設定自身永續目標、做好減排來展現影響力。

米勒米克斯也提醒，台灣的能源大量依賴進口，又因地理位置比鄰中國大陸，可能因戰爭產生能源供應中斷的危機，「台灣最重要的是去檢視自身的能源安全」。

峰會最終談判聚焦化石燃料議題，米勒米克斯表示，各國必須具備基載電力，所以要有可靠且發電量大的能源，包括天然氣，核能或水力發電，來滿足不斷增加的用電需求，「且與其討論逐步淘汰某種能源，我們更應該討論如何減少排放」。

對於我國的能源選項，曾造訪台灣的米勒米克斯指出，台灣非常猶豫是否要擁有核能，但核能會給予他們穩定的發電。台灣也正發展離岸風電和進口天然氣，但當這些能源受到干擾（指台海發生戰爭），能源供應就會產生危機。