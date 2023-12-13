自訂價差逾千倍 企業盼全球公訂碳價

愈來愈多企業正為每噸自身碳排定價並計入成本，讓投資與運營能應對日後勢在必行的相關碳稅或新氣候規範。業者期待能由一個全球性公共機制出面，創建一套通用的碳定價機制。

路透報導，企業自訂的碳價高低落差極大，從每噸碳排不到一美元至每噸一千六百美元都有，其中訂出一千六百美元、居全球各企業每噸碳價之冠者，是美國生技製藥大廠安進公司（Amgen）。

此外，各國政府與業管機關之間的碳定價也莫衷一是。拜登政府設定碳的「社會成本」為每噸二百美元；國際貨幣基金卻建議到二○三○年底前應至少為八十五美元，歐盟排放交易系統的碳定價是每公噸七十美元。

路透請非營利組織「碳揭露計畫」分析顯示，受訪的五三四五間會披露氣候相關運營數據的公司裡，有百分之廿表示去年有設內部的碳定價，較前一年的百分之十七高；另有百分之廿二受訪企業說兩年內會制訂。

哥倫比亞大學經濟學家史提格里茲表示，業界正在為碳定價日後終將普遍落實做準備，只是當前每噸碳定價的價格中位數仍太低，不足以左右企業運營決策，碳定價目前仍屬良莠不齊狀態。

雖然這次ＣＯＰ28聯合國氣候峰會沒有設定標準化的全球碳定價，目前也尚無合理且放諸四海皆準的碳定價計算可供全球業者遵循。美國跨國軟體製造商歐特克（Autodesk）公司永續長史派克表示，理想狀態下主管機關應明訂業者處理碳排的成本，「由一個公共機構來協助大家創建一套更一致的市場會更好」。