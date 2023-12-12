國泰金舉辦氣候領袖圓桌論壇

聯合國氣候變遷大會（COP28）於杜拜展開，國泰金控8日主辦場邊會議「氣候領袖圓桌論壇」，邀集15位國內外極具影響力的氣候組織、企業與政策制定者，召開跨國際、跨領域、跨產業的對談，探討如何利用碳費、碳稅及各種氣候變遷相關法規的推進，讓氣候變遷的緩解和調適做得更好。

這場圓桌論壇有來自台灣、亞洲、歐洲與中東的代表，例如串聯全球超過8萬公私部門，且為國泰金控合作夥伴的世界氣候基金會、動員超過千億資金於氣候解方的氣候投資聯盟、管理32兆資金的亞洲投資人氣候變遷聯盟、影響年用電量超過4000億度電企業承諾RE100的氣候組織，台達電、安侯建業聯合會計師事務所等，以及台灣的氣候變遷署、國合會等皆與會。

國泰金控總經理李長庚表示，「氣候變遷要從跨國際、跨領域的角度來探討，期待來自世界各國的產業代表能互相激盪，探討氣候政策法規的如何影響跨產業的決策，進而更有效地促進低碳轉型加速。」

世界氣候基金會主席Jens Nielsen以北歐國家的公私協力模式為例，分享金融業與政府之間的合作，可建立更有利再生能源投資的政策環境；氣候組織資深政策經理Madeline Pickup則以RE100倡議經驗呼應，討論如何優化監管與政策環境以加速再生能源發展，並分享台灣再生能源挑戰，期許與台灣政府更緊密合作以解決問題。

國泰金控投資長程淑芬說，期許繼續透過多方合作，共同攜手面對氣候變遷所帶來的挑戰，為打造更綠色、更永續的未來貢獻一己之力。