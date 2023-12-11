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我林火多人為 乾季農墾占4成

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導

台灣平均每年發生四、五十次森林火災，遭遇「百年大旱」的二○二一年達高峰，一年發生九十三件，還發生嚴重的玉山大火。農業部林業署表示，森林火災是人為引起的天然災害，既然無法避免，只能盡力降低巨災風險，著重減災與避災。

林業署森林管理組組長范家翔表示，二○二一年玉山森林大火延燒七十九公頃，光民事求償就多達兩億八千八百萬元，包含林木損失、動員救災費用、水源涵養、國土保安、生態服務系等；國家公園持續監控大火後的生態復原工作，傾向由森林自然復育，不會進行人工林復育造林。

林業署分析每年十一月至隔年五月森林火災熱區，包括中南部山區、台中大肚梨山，嘉義、玉井、恆春、高雄內門；進一步分析發現，十一月後雨量慢慢減少，中南部乾濕較明顯，一旦雨量少，只要用火不慎就易起火。林火原因九成七是人為，其中四成為農墾造成，露營等人為活動占一成五。

范家翔表示，每年進入乾季的整備措施包括山區燃料移除、防火宣導，森林護管員也有消防隊編制；林業署也有如空品預報的林火風險評估系統。

林業署 火災

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