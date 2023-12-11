辦三場論壇 促永續發展

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

國泰金控總經理李長庚指出，國泰金今年舉辦包含「青年氣候論壇」在內的三場論壇，主要著眼青年擁有無限潛力，期待年輕一輩儘早接觸氣候變遷、永續議題，終身都能與「永續」相伴，未來對永續發展將有更大貢獻，這也是國泰非常重視並主辦青年氣候論壇主因。

國泰金今年舉辦三場論壇均為創舉，首場是在聯合國第28屆氣候峰會（COP28）藍區主辦場邊會議，從亞洲代表性金融業者的觀點，探討如何加速氣候融資與潔淨能源轉型；第二場是於海外邀請產官業界代表與談Cathay host「Cathay Global Climate Leaders Roundtable」（領袖圓桌論壇），第三是青年氣候論壇，邀請台、港、日、韓、菲等國的青年領袖代表，觀察並分享永續方案。

李長庚表示，國泰金今年辦了三場論壇，主要是讓國際看到國泰與台灣很多企業的努力；其次是為台灣發聲；第三，讓台灣在淨零碳排、永續變遷、氣候變遷發展上能與國際同步。

國泰金控 長庚 氣候變遷

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