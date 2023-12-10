前進COP28 國泰金挺低碳轉型

聯合國第28屆氣候峰會（COP28）正於杜拜召開，國泰金控總經理李長庚再次受邀出席，並於最重要的周邊論壇「世界氣候峰會」（World Climate Summit）進行開場演講。

李長庚演講時，特別提及他參與杜拜這幾天的COP28相關會議上，他發現與會人們一直在討論一個金融議題，就是問「錢在哪裡？」國泰身為金融機構，深刻感受到社會對金融業角色的關注，「這也提醒我們應更積極採取行動。」

李長庚表示，全世界需要加速低碳轉型，關鍵是要將每一分資源都放在正確的位置，實現並擴大更多解決方案，將具前瞻性的專案轉化為可商業化並具融資可行性的案件；而不同特性的資金也應該配置在最適合的位置，不同的專案對應不同風險偏好、規模的資金。

有資金需求的籌資者，必須尋找互相匹配的投資者才容易成功。例如有前景但仍在虧損的企業，可能更適合尋找天使投資者或風險投資基金，而不是銀行貸款，國泰身為金融業，將致力改善資金供需雙方的配對，將項目與最合適的投資者聯繫起來。

李長庚也指出，現在已有一些優秀的新融資模式，應持續完善並擴大，像是混合金融能利用具更高風險承受力的公共資金來吸引數倍的私人資金。

根據研究，平均每投入1美元的優惠資本（concessional capital），就可吸引4.1美元的商業資本，但需要擴大混合融資案件的規模，提升機構投資人等商業金融機構的參與意願，或是建立更完善的機制，以控管新興市場的政治風險等問題。

他表示，觀察近幾年COP大會發展趨勢，全球對氣候與自然議題的合作行動已有更多成功案例，在COP28跨領域討論更重視落實《巴黎協定》目標，迫切需要透過混合金融與轉型金融來加速低碳轉型；另外更要將「公正轉型」放在低碳發展的關鍵位置，透過創新的、科技的、自然為本（Nature-based Solutions, NbS）的各種解決方案，輔以完善的政策與跨部門協調，才能面對氣候變遷挑戰。

倡議＋議合 助企業達陣

李長庚指出，國泰金控服務台灣63%人口，是台灣金融產業鏈最完整的機構。國泰金控制定氣候策略與目標，將自己定位為價值鏈的賦能者，並整合各子公司資源，以支持、參與、協助的方式推動氣候金融解決方案，並透過倡議與議合兩大核心策略，協助企業氣候轉型更具競爭力，進而促進社會有序地朝向綠色經濟時代邁進。

國泰金控去年和世界氣候基金會（WCF）合作，獨家直播聯合國第27屆氣候峰會（COP27）周邊最關鍵論壇─世界氣候峰會，國泰金控董事長蔡宏圖擔任開場講者，成為13年來第一位來自台灣的開場專題演講嘉賓。

今年李長庚親赴杜拜，再次代表國泰金控於世界氣候峰會上進行開場演講。他以「促進私部門資金導入氣候投資」為題，分享國泰金控致力淨零轉型的經驗，以及對全球氣候金融的觀察與建議。

公私部門跨域協作 聚焦

至於應如何面對當前氣候變遷挑戰，李長庚表示，加速轉型行動是COP28的重要期待，包括科技創新轉型、跨領域合作。

然而，成功的轉型需要完善政策與更好的跨域協作，包括政府的跨部門協調、公私合作，也需要更有系統地引導私部門資金投入。另外應思考將線性經濟轉化為循環經濟，但這需要許多供應鏈及跨產業合作，且需要將公正轉型放在低碳發展的關鍵位置。

他強調，這是為了賦能社會加速低碳轉型，而非只是政治正確。

低碳轉型所帶來的經濟社會衝擊巨大，有許多族群受到負面影響，可能成為氣候目標的重要阻力，因此公正轉型會是達成氣候目標的重要基礎。

分享淨零努力 廣受肯定

李長庚也分享國泰金控在淨零轉型上的努力與成果。國泰金控在國際永續金融相關倡議非常積極參與，承作台灣首件太陽能融資，並承諾2050年金融資產與淨零碳排，2022年國泰成為台灣第一家RE100金融業會員，更成為亞洲第六家通過SBT目標審核的金融機構；2022年國泰金控低碳投融資金額達到3,058億元，加計基礎建設、微型金融、水資源等永續金融達1.7兆元，將更積極推動綠色金融的發展。

國泰積極參與國際倡議廣受肯定，已連續兩年獲國際倡議「投資人議程」（The Investor Agenda）發布之「投資人氣候行動計畫」（Investor Climate Action Plans，簡稱ICAPs）列為全球最佳實踐典範案例之一；歷年來積極參與AIGCC、Climate Action 100+、CDP Non-Disclosure Campaign，也有豐碩議合成果，2022年更與四家金融同業參與金管會推動之「永續金融先行者聯盟」，承諾包含議合等五大目標，並參與「金融業淨零推動工作平台」，攜手金融同業與政府部門合作，帶動產業及社會朝永續發展的目標邁進。今年，國泰金控與台灣證券交易所再度攜手主辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，參與上市企業占台股市值約75%，上市櫃公司碳排放量超過全台總排碳量50%。

李長庚在演講結束前也親自呼籲更多企業與金融機構積極投入：「如果每一家企業做一個創新解決方案、每一家金融機構也支持幾個混合型融資與轉型金融，將可以一起改變世界。」