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淘汰化石燃料 OPEC秘書長喊抵制

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

綜合路透、法新社及紐約時報八日報導，石油輸出國家組織（ＯＰＥＣ）六日由其秘書長蓋斯，署名致函石油輸出國家組織和結盟油國（ＯＰＥＣ+），呼籲這廿三國在聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（ＣＯＰ２８）談判時，否決協議文本中任何針對化石燃料、而非溫室氣體排放量的提案。

有鑑於ＣＯＰ２８與會國正考慮通過逐步淘汰化石燃料的條文，蓋斯在信中對各產油國示警，指ＣＯＰ２８衝著化石燃料而來的壓力愈來愈大，相關計畫是具有政治動機的活動，欲打擊產油富國，將危及會員國人民的繁榮與未來，無法接受。

蓋斯呼籲會員國抵制將影響持續生產及銷售化石燃料的協議內容和方案。他並指稱，ＯＰＥＣ+國家嚴肅看待氣候變遷，至今在氣候行動的成績有目共睹。

該信由路透最先披露，並獲三位消息人士證實其真實性，致函對象為ＯＰＥＣ十三國，加上俄羅斯等ＯＰＥＣ+十國的最高部長。ＯＰＥＣ對此聲明不予置評，但將持續向會員國及其夥伴提供建議。

蓋斯此信針對五日公布ＣＯＰ２８最終協議草案，該草案已於八日更新，其中提出多種選項，如根據最可靠的科學資料逐步淘汰化石燃料，以及逐步淘汰未經碳捕捉等相關技術減排的化石燃料。

化石 三國

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