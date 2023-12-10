世衛：氣候變遷 每年衝擊1.9億人健康

聯合國第廿八屆氣候峰會（ＣＯＰ２８）正在杜拜舉行，今年峰會首度將「健康」納入討論議程。世界衛生組織（ＷＨＯ）估計，氣候變遷導致空汙、高溫及疾病傳播加劇，每年有一點九億人的生命健康安全受到衝擊，呼籲各國儘速加強醫療體系應對資源。

煤炭、石油、天然氣等化石燃料不只排放碳排，更排放大量空氣汙染。根據世衛統計，每年空汙造成近九百萬人死亡，是烏俄戰爭與以哈衝突傷亡人數的數十倍。ＣＯＰ２８主席賈柏（Sultan Al Jaber）直言，氣候變遷已是本世紀人類健康的最大威脅。

隨著氣候變遷加劇，高溫、野火、洪水等災害愈見頻繁，導致糧食不足、傳染病散播的問題。世衛組織今年在氣候峰會上提出「氣候與健康宣言」，要把人類健康擺到氣候行動的核心，並加速醫療衛生系統因應氣候變遷的能力，已獲得超過一二五個國家簽署，是這次峰會最多國家支持的協議之一。

社運人士九日在阿聯杜拜藉由「擬死示威」，表達其反對化石燃料的訴求。這種示威是故意躺臥在街頭的抗議方式。（美聯社）

氣候變遷對人體健康的影響，保險業也深有所感。南山人壽董事長尹崇堯在世界氣候高峰會（ＷＣＳ）上就表示，這幾年台灣高溫破紀錄，隨之而來的熱傷害與高溫疾病也愈來愈多。

大林慈濟醫院副院長林名男表示，面對氣候危機，台灣當然無法置身事外，氣候變遷導致的疾病傳染途徑增加，例如原本只在南部盛行的登革熱，近年已逐漸擴大到全台各地，同時台灣民眾也深受空氣汙染威脅，必須強化公衛醫療的資源。台灣也可借鏡國際趨勢，將徵收碳費的一部分挹注在醫療公共衛生上。

林名男也說，醫療機構本身也要減碳，例如過去就研究氣喘噴劑，噴一罐大概等於汽車跑三百公里的碳排，但若改成粉狀藥物，就能降到四公里，從藥物選擇上就能減碳。再者如嘉義慈濟醫院引入自然採光、節能照明、中水回收利用、減少一次性餐具、蔬食料理等。都能減碳。

林名男認為，雖然台灣的水費、電費很便宜，醫療院所也不受再失能源條例規範，但能做的還是要盡量做，「否則高碳排的醫院就像是一邊救人、一邊害人。」