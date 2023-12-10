「日本NASA」憂：急需控制CO2排放

聯合國氣候峰會不只討論減碳、調適等議題，更有來自全球的科研機構齊聚一堂，探討科技如何對抗氣候變遷。本報在會場專訪來自日本的太空專家平林毅，他憂心指出，根據日本衛星長期監測地球的數據，大氣二氧化碳濃度恐在十五年後就飆上四五○ppm，人類必須做出緊急行動來遏止暖化。

日本「宇宙航空研究開發機構」（ＪＡＸＡ，日本太空局）第一宇宙技術部門地球觀測主管平林毅表示，宇宙航空研究開發機構相當於「日本的ＮＡＳＡ」，具有研發與發射火箭及研發各種衛星來監測宇宙及地球的能力。

他表示，ＪＡＸＡ十五年前發射針對氣候變遷的衛星，監測大氣中的甲烷和二氧化碳濃度變化；同時也用衛星監測全球森林的變化，並建立「熱帶地區森林早期預警系統」，獲得非洲與南美國家採用。

對於大氣溫室氣體變化，平林毅憂心忡忡地說，根據觀察，二氧化碳濃度和甲烷濃度每年都在增加。控制二氧化碳與甲烷的排放行動非常緊急。

根據歷史紀錄，一七八○年二氧化碳濃度僅二八○ppm，隨著工業革命改變全球環境，二○一三年濃度跨過四○○ppm大關，成長幅度驚人。

平林毅指出，當前二氧化碳濃度約為四二○ppm，而要減緩暖化，人類必須將濃度控制在「四三○到四五○ppm之內」；然而，據太空科研機構的觀察，每年全球二氧化碳濃度上升二ppm，若當前趨勢持續下去，大約十五年後，濃度就會上升到四五○ppm，暖化也會更加嚴重。