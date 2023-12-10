高中15篇古文「一點紅」！台灣才女出身望族嫁名醫 唯一入選意義重大

北一女中教師區桂芝日前批判108課綱「去中國化」，稱大量刪減文言文，使得課本中的古文去留，再次成為眾人討論焦點。對此，臉書地方粉專「嘉義多一點」分享，在108課綱中，選錄給高中生讀的15篇古文裡，一篇《畫菊自序》正是出自嫁到嘉義的台灣女作家——張李德和之手，而她也是唯一入選的女性作家。

粉專「嘉義多一點」指出，張李德和出身名門世家（雲林西螺人），衣食無虞，父親是後來類似教育部長的當世大儒，兩歲時台灣割讓日本，戰火並沒有影響李家榮華富貴，後來嫁人也是嫁給名醫張錦燦。1914年張錦燦回嘉義開設諸峰醫院，醫院於1929年改建為洋樓，樓上靜室設一書齋，取名為琳琅山閣，遺憾的是，這座園林和山閣，在歷經二次世界大戰後已付之一炬。

一樣出身富貴，粉專「嘉義多一點」表示，張李德和的命運確實是比古今第一才女李清照好非常多，不僅家族在清代、日治和民國都混的很好，子女甚至聯姻基隆顏家。而在醫藥不發達的十九世紀、二十世紀，張李德和以近八十的高齡，在日本青森福壽全歸。

不過談到張李德和被收錄在國文課本裡的《畫菊自序》，評價卻相當兩極。網路上有人說她是憑著「女性」才入選，硬在一票古人中卡一個「婦女保障名額」，甚至覺得《畫菊自序》不是張李德和生涯的好作品，或說她明明是畫家。

貼文一出，網友們紛紛留言表示，「真的沒有好到可以入選國文課本，很無趣的一篇文章！雖然我也是嘉義人」、「從前的台灣才女必須介紹一下呀」、「長知識了，感謝小編」、「我以前沒念過這篇」、「這篇普（通）到問號」。

據報導，《畫菊自序》為108課綱高中國文新入選的推薦選文，課審委員李雅菁表示，《畫菊自序》提到女性「相夫教子」之餘，還有生涯規畫去做自己想做的事，其中「相夫教子」是以男性為主、女性為輔的觀點，在日治至民初的女性，可以同時做到「相夫教子」及「做好自己生涯規畫」很不容易；加上入選文章中，僅有《畫菊自序》是由女性作家所寫，可謂意義重大。