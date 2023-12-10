北一女師轟刪古文無恥 她細看影片「冒更多疑惑」：忽略課綱真正問題

北一女中國文科老師區桂芝4日發表5分鐘短講，痛批108課綱刪掉如顧炎武《廉恥》的經典古文，使得學生不再知道何為「恥」，儼然成為「無恥課綱」，引起熱烈討論。時代力量黨主席王婉諭在臉書分享，在看過各方討論後，出於好奇心，自己也找了完整影片來看，但看完之後心中不解的點反而更多了。

王婉諭指出，該名國文老師一開始提到，刪掉文言文留下的篇幅，增添了很多美其名叫與生活接軌的題材，導致老師們要教社會議題、科普類、藝術史、音樂評論的文章，「我不知道家長們擔不擔心」。

「坦白說，身為家長，我真的不覺得這有什麼問題」，王婉諭直言，新課綱的精神，本來就鼓勵學生要透過閱讀多樣化的文章類型，來學習文字判讀的能力，以因應大量資訊搜集、整理的能力，就像多數的語言測驗，都會有多樣性的文章主題一樣，重點是要考驗學生閱讀能力。

影片中，該名國文老師也談到，因為四書的內容被濃縮，學生不再有機會循序漸進去學習，從個人、家庭、群體、社會、職場等所有生命階段，必須要處理的倫理問題。對此，王婉諭不解表示，從自己的生命經驗來看，倫理問題的學習，應該是人們一輩子都必須透過生活來理解的事情，它並不限定於任何特定的學門、文章之中，反而必須在人生的經歷中不斷地去體會與反思。

然而最讓王婉諭無法認同的部分，該名老師說道，自教改以來，台灣學生的心理疾病攀升，毆打老師、辱罵老師的案例增加。王婉諭駁斥，事實是，過去台灣社會對於心理疾病的認識太少，導致很多時候只是被我們忽略了，「心理疾病的可能因素很多，錯誤的歸因，很可能會導致整個社會對於心理疾病的錯誤理解」。

王婉諭認為，自己並不覺得經過教改後的學生們，真的成了該名老師口中的「道德侏儒與歷史弱智」；相反地，她看見了下個世代的年輕人，比過去更具有思辨能力，更有勇氣去表達自己的想法，這支影片反而模糊了焦點，讓課綱真正的問題被忽略。

王婉諭點出，真正需要去討論的，是學生們有沒有從這種增加自由度的學習過程中，真正得到能夠帶著走的能力？所謂的「學習歷程檔案」有沒有充分反映學生的能力，還是反而變成升學主義與階級複製的產物？又或者教師們有沒有獲得充分的資源，去理解和準備面對課綱的轉變，「這才是新課綱真正面對的挑戰」。