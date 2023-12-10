北一女師轟新課綱無恥 1,814名台大生投票表態「38％贊成古文重要」

北一女國文老師區桂芝日前發表短講，痛批新課綱刪除大量古文是「無恥」課綱，引發外界關注。Dcard台灣大學板也發起投票，結果1,814名台大生中，有38％的學生認同區桂芝的說法，「贊成，古文是國文教育的重要一環」。

區桂芝日前表示，108課綱刪除很多經典古文，例如顧炎武的「廉恥」，學生不再知道為什麼「士大夫之無恥是謂國恥」，每天新聞看到那麼多不清不白的政客，在那邊跳梁小丑耀武揚威、吃香喝辣，學生價值觀怎麼能不混淆，是非觀怎麼不錯亂，「所以108課綱就是個無恥的課綱」。

對此，Dcard台灣大學板也發起投票，1,814名台大生中，有38％的學生對於這番言論表示認同，「贊成，古文是國文教育的重要一環」；有23％的則投給「反對，古文是腐儒思想的洗腦教育」；剩下39％的人對此事沒有意見，投「窩不知道， 我是理工肥宅還在寫作業」。

底下留言表示，「以前學不會，也覺得古文無用，但開始理解古文還有典故的內涵時才知道它多有用。不只是塑造價值觀，學會文言文的語言邏輯也對思考和學習能力有一定的提升」、「高中還是個屁孩，到大學才漸漸讀得懂一些古文的意境」、「就像大學有通識教育一樣，不論你未來工作會不會用到這些知識，文學、藝術、哲學這些學科是潛移默化影響一個人的」、「古文是要學會欣賞文字的美，能經歷那麼久後去蕪存菁下來的，很多都是神作。就像欣賞畫作，不會第一個問畫這有什麼意義，能夠不被文革、不被簡體字破壞而傳承下來，是很值得珍惜的」、「我不介意要不要讀古文，讀更多不一樣的文學作品，有深入探討我也覺得很好，但刪掉古文然後改放一些垃圾進來的話不如不刪」。

也有人認為，「古文和儒家思想是兩個必須區分的東西」、「我覺得保留並增加唐宋以後的古文比較好，唐宋之前的用字、用詞比較難懂」、「文言文多學一點是有用的，但也未必是中華文學教育的唯一選擇。如何找到古文、今文間的比例平衡，就有待教育部去衡量」。