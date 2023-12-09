北一女師批108課綱 管碧玲：文言文比例不低

北一女中教師區桂芝批判高中課綱刪減文言文引熱議，海委會主委管碧玲今天表示，108課綱的文言文比例，若選讀中華文化基本教材，可達到45%至55%，「比例不低，為什麼吵成一團？」

北一女中教師區桂芝日前在歷史教育新三自運動協會舉辦活動中發言，批判108課綱「去中國化」，大量刪減文言文，甚至刪掉明末清初思想家顧炎武的「廉恥」，讓學生不再有機會思考「士大夫之無恥是謂國恥」，批評108課綱是無恥課綱。區桂芝的發言影片在社群網路引發討論。

管碧玲今天在社群媒體臉書（Facebook）發文，回憶過去擔任立委期間，曾強烈反對教育部未經表決，讓文言文比例維持45%至55%的決議，因為文言文比例不含中華文化基本教材，若再選讀中華文化基本教材，加在一起文言文最多可高達65%，「我當時真的覺得比例太高，不利於多元教材的選擇」。

她表示，108課綱最後下修10%，成為35%至45%，「如果選讀中華文化基本教材，可以達到45%至55%，比例還是這麼高，為什麼又吵成一團？」

管碧玲也說，最近重讀宋代文學家蘇軾的詩，看蘇軾在顛沛流離中，寄情自然的偉大，用豁然大度安頓身心，她除了讚嘆胸襟與文才，也讚嘆文字之美。但再好的文才、再開闊的胸襟，命運畢竟和東漢文學家孔融一樣，一個顛沛流離，一個難逃一死。

管碧玲提及，蘇軾說「揀盡寒枝不肯棲，寂寞沙洲冷。」孔融臨終說「生存多所慮，長寢萬事畢。」不知道如果教到這兩首詩，國文老師會不會和她一樣，想到的是台灣多麼偉大，「我們創造了華人的民主燈塔，在這裡的知識份子，再也沒有人的命運會被帝王專制統治所迫了？！還是只會讚嘆他們的風骨和他們偉大的文采？！」

「這麼多元的文學，不是很好嗎？」管碧玲最後也提到，如果要說文采，「望春風」、「河邊春夢」也都是好文采，而歌手伍佰「突然的自我」更是她喜愛的。