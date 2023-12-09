國文課本哪篇古文必留？網狂推「它」示警：嫁錯老公下場很慘

北一女中教師區桂芝指出，108課綱刪除多篇經典古文，痛批新課綱是「無恥課綱」。對此，有網友好奇，有哪幾篇古文，是認為100％非保留不可，結果很多人表示是「祭妹文」，直指嫁錯老公下場很慘。

原po在PTT發文，他表示最近看到有女老師因為古文被刪爆氣，可以理解從以前教到現在，結果教材被改，身為專業的老師當然會不爽，古文跟白話文的課文，比例越差越多。原po因此好奇，有哪幾篇古文是「你認為100%非保留不可？」，原po認為出師表一定要，因為是三國時代最有名的文章之一，也被後人評語「讀出師表不墮淚者，其人必不忠」，可見佔的份量很重，他也好奇網友認為哪些古文需要保留？

不少人看完文章也紛紛回應，「赤壁賦神作」、「出師表，還有李白全部」、「琵琶行」、「個人投桃花源記一票」、「長恨歌必留，太經典了」、「李清照的聲聲慢吧，怎麼那麼美」。最多人表示是「祭妹文」、「祭妹文要保留，嫁錯老公的下場」、「祭妹文真的…男的人品差到男方家裡，不好意思主動要解除婚約，她還不肯」、「祭妹文必留」。

「祭妹文」是袁枚在懷念自己的妹妹袁素文，袁素文容貌出眾，是袁家姐妹中長得最漂亮端莊的，其父曾仗義救助亡友衡陽縣令高清的妻兒，為高清平反了其生前一起因庫虧而入獄的冤案，高清的胞弟高八為了報答，表示自己即將出生的孩子若是男兒，就與袁素文婚配。

不久高八生了個兒子，送來送來金鎖作為聘禮，這場指腹婚事就這樣正式確定下來，袁素文嫁到了如皋高家，袁素文孝敬公婆，深得公婆喜愛，但高八之子繹祖，個頭矮小，駝背斜眼，長相十分醜陋，品行極為惡劣，性情暴戾，整天吃喝嫖賭，甚至還會對袁素文拳打腳踢，想賣掉袁素文抵債，看到無路可走，才請人通知了娘家，最後離婚，由於婚姻極不美滿，終日都悶悶不樂，生了病也不願求醫，最後病死，年僅39歲。