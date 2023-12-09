快訊

2屁孩高美濕地騎車壞生態 女網友怒錄影報警竟遭報復

偷拍男女病患私密診間照PO網 遭影射台南醫師報警提告

國文課本哪篇古文必留？網狂推「它」示警：嫁錯老公下場很慘

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇哪些古文必留。本報資料照
網友好奇哪些古文必留。本報資料照

北一女中教師區桂芝指出，108課綱刪除多篇經典古文，痛批新課綱是「無恥課綱」。對此，有網友好奇，有哪幾篇古文，是認為100％非保留不可，結果很多人表示是「祭妹文」，直指嫁錯老公下場很慘。

原po在PTT發文，他表示最近看到有女老師因為古文被刪爆氣，可以理解從以前教到現在，結果教材被改，身為專業的老師當然會不爽，古文跟白話文的課文，比例越差越多。原po因此好奇，有哪幾篇古文是「你認為100%非保留不可？」，原po認為出師表一定要，因為是三國時代最有名的文章之一，也被後人評語「讀出師表不墮淚者，其人必不忠」，可見佔的份量很重，他也好奇網友認為哪些古文需要保留？

不少人看完文章也紛紛回應，「赤壁賦神作」、「出師表，還有李白全部」、「琵琶行」、「個人投桃花源記一票」、「長恨歌必留，太經典了」、「李清照的聲聲慢吧，怎麼那麼美」。最多人表示是「祭妹文」、「祭妹文要保留，嫁錯老公的下場」、「祭妹文真的…男的人品差到男方家裡，不好意思主動要解除婚約，她還不肯」、「祭妹文必留」。

「祭妹文」是袁枚在懷念自己的妹妹袁素文，袁素文容貌出眾，是袁家姐妹中長得最漂亮端莊的，其父曾仗義救助亡友衡陽縣令高清的妻兒，為高清平反了其生前一起因庫虧而入獄的冤案，高清的胞弟高八為了報答，表示自己即將出生的孩子若是男兒，就與袁素文婚配。

不久高八生了個兒子，送來送來金鎖作為聘禮，這場指腹婚事就這樣正式確定下來，袁素文嫁到了如皋高家，袁素文孝敬公婆，深得公婆喜愛，但高八之子繹祖，個頭矮小，駝背斜眼，長相十分醜陋，品行極為惡劣，性情暴戾，整天吃喝嫖賭，甚至還會對袁素文拳打腳踢，想賣掉袁素文抵債，看到無路可走，才請人通知了娘家，最後離婚，由於婚姻極不美滿，終日都悶悶不樂，生了病也不願求醫，最後病死，年僅39歲。

延伸閱讀

108課綱大刪古文？ 朱宥勳：問題癥結是有人看不懂這6個字

新課綱挨批刪古文無恥 國文師：死板內容無法進入學生生活

新課綱是無恥課綱？ 學生團體：輿論不符多數學生感受

新課綱刪17選文 學霸「台大醫科女神」：這篇古文是垃圾…老師都掰不出註釋

相關新聞

108課綱大刪古文？ 朱宥勳：問題癥結是有人看不懂這6個字

根據教育部資訊，108課綱的文言文「核心選文」只剩下15篇，遭質疑以前有40篇、30篇，是刪除古文。作家朱宥勳在臉書表示...

【專家之眼】區老師說出大家的心聲

北一女國文老師區桂芝批判108課綱的影片與內容，最近在網路瘋傳，連海外華人圈也引發了熱烈的回響。很多人覺得心有戚戚焉，佩...

108課綱刪「廉恥」 葉丙成：這種文化沒改、顧炎武再世也沒用

北一女中的國文老師區桂芝不滿108課綱刪掉顧炎武的「廉恥」，批108課綱是無恥的課綱，引起熱議。台大電機工程系教授葉丙成...

顧炎武「廉恥」不在選文裡 國文師批新課綱「無恥」

北一女國文老師區桂芝日前發表短講，認為新課綱刪除顧炎武的「廉恥」一文，是「無恥」課綱；教育部長潘文忠昨天說，教育部和新課...

108課綱大刪文言文 游梓翔：就算不是無恥也夠無良

北一女中老師區桂芝批評教育部「108課綱」大刪文言文，是「去中國化」；被「去」的包括顧炎武的《廉恥》。世新大學傳播博士學...

108課綱刪「廉恥」 林濁水驚嘆提5問：國民黨還跟著起鬨

北一女中教師批108課綱大量刪減文言文是在「去中國化」，且刪掉顧炎武的《廉恥》，學生不再有機會思考「士大夫之無恥，是謂國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。