鄭文燦：品格教育不是靠背文言文

北一女國文老師區桂芝批新課綱刪除顧炎武的「廉恥」是「無恥課綱」，賴蕭配競總發言人戴瑋姍表示，一○八課綱是給書商製作教材、讓老師參考，由專業者選十五篇推薦文章，並非刪除特定文章。行政院副院長鄭文燦也說，品格教育不是靠背文言文，最重要是孩子能在公民素養上有進步，不要輕易否定台灣目前教育成果。

鄭文燦說，最近有兩個非常重要的教育指標評比，台灣的學習表現在數學、科學、閱讀以及公民素養都名列前茅，展現的韌性及學習的幸福感，跟區桂芝的批評有很大落差。

鄭文燦說，一○八課綱實施到現在，教學現場都能適應，孩子的學習表現也提升，品格教育不是靠背文言文；且文言文有占一定比例，也會有一定的文史素養，但最重要是孩子能在公民素養上有進步，可看到指標中對人權、環境意識、媒體識讀都有長足進步，這是台灣未來的資產。

戴瑋姍表示，一○八課綱是給書商製作教材、讓老師參考，並非刪除特定文章，而且一○八課綱更重視廉潔、知行反省等公民素養，因此規畫了許多融入性議題，教材出版跟教學現場，可以因應課程需要自行選材。

作家朱宥勳表示，從文學角度看，「廉恥」是一篇非常普通的散文，沒特別文學技巧，只是作者的讀書筆記，沒有定義概念、沒有嚴謹推論、沒有完整結構。