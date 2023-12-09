聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄭文燦：品格教育不是靠背文言文

聯合報／ 記者蔡晉宇張曼蘋林佳彣／連線報導

北一女國文老師區桂芝批新課綱刪除顧炎武的「廉恥」是「無恥課綱」，賴蕭配競總發言人戴瑋姍表示，一○八課綱是給書商製作教材、讓老師參考，由專業者選十五篇推薦文章，並非刪除特定文章。行政院副院長鄭文燦也說，品格教育不是靠背文言文，最重要是孩子能在公民素養上有進步，不要輕易否定台灣目前教育成果。

鄭文燦說，最近有兩個非常重要的教育指標評比，台灣的學習表現在數學、科學、閱讀以及公民素養都名列前茅，展現的韌性及學習的幸福感，跟區桂芝的批評有很大落差。

鄭文燦說，一○八課綱實施到現在，教學現場都能適應，孩子的學習表現也提升，品格教育不是靠背文言文；且文言文有占一定比例，也會有一定的文史素養，但最重要是孩子能在公民素養上有進步，可看到指標中對人權、環境意識、媒體識讀都有長足進步，這是台灣未來的資產。

戴瑋姍表示，一○八課綱是給書商製作教材、讓老師參考，並非刪除特定文章，而且一○八課綱更重視廉潔、知行反省等公民素養，因此規畫了許多融入性議題，教材出版跟教學現場，可以因應課程需要自行選材。

作家朱宥勳表示，從文學角度看，「廉恥」是一篇非常普通的散文，沒特別文學技巧，只是作者的讀書筆記，沒有定義概念、沒有嚴謹推論、沒有完整結構。

課綱 素養 文言文

延伸閱讀

桃園選戰鄭運鵬「鵬鵬問政」 今晚對上牛煦庭「公民小夜市」

疑鄭文燦開房影片 侯友宜競辦：13億打詐辦竟查不出真假

北一女師轟新課綱無恥 鄭文燦：品格教育非靠背文言文

影／酸侯友宜當過警政署長 鄭文燦：扭曲打詐科目、打擊一線

相關新聞

顧炎武廉恥不在選文裡 國文師批新課綱「無恥」

北一女國文老師區桂芝日前發表短講，認為新課綱刪除顧炎武的「廉恥」一文，是「無恥」課綱；教育部長潘文忠昨天說，教育部和新課...

新聞眼／教師怒…執政鴨霸不知恥

北一女國文老師區桂芝批評新課綱刪除顧炎武的「廉恥」一文，是「無恥」課綱，點燃多年來杏壇對新課綱的怒火，映照出新課綱在孕育...

侯友宜：當選後檢討108課綱

北一女中教師區桂芝指出，一○八課綱刪除多篇經典古文，導致學生價值觀混淆、是非錯亂，痛批新課綱是無恥的課綱。國民黨總統參選...

醉翁亭記、蘭亭集序 也未列推薦

北一女中國文科老師區桂芝日前發表短講，痛批一○八課綱刪去經典古文。根據教育部資訊，新課綱前身、九九課綱設有卅篇古文選，新...

鄭文燦：品格教育不是靠背文言文

北一女國文老師區桂芝批新課綱刪除顧炎武的「廉恥」是「無恥課綱」，賴蕭配競總發言人戴瑋姍表示，一○八課綱是給書商製作教材、...

北一女師指108課綱刪減文言文 課審委員還原6年前審議經過

有教師批判高中課綱刪減文言文，不教明末清初文人顧炎武的「廉恥」。當初參與審議108課綱的課審大會委員說，文言比例經折衝表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。