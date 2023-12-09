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醉翁亭記、蘭亭集序 也未列推薦

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

北一女中國文科老師區桂芝日前發表短講，痛批一○八課綱刪去經典古文。根據教育部資訊，新課綱前身、九九課綱設有卅篇古文選，新課綱則減為十五篇，除顧炎武的廉恥外，其他耳熟能詳的篇章如醉翁亭記、蘭亭集序等，均已不列入推薦選文。但教師和教育團體表示，雖未列入，但只要教師覺得重要，仍能自己教。

民國一○八年新課綱上路後，從課程到大學考招，都有重大變革。根據教育部資訊，新課綱前身、九九課綱設有卅篇古文選，但至新課綱則為改為推薦選文十五篇，九九課綱時期文言文占比為百分之四十五至百分之六十五，至新課綱則減為百分之卅五至百分之四十五。

若綜觀新課綱十五篇推薦古文，依年代從先秦、漢魏六朝、唐宋、明清以及台灣相關題材分別均選三篇；而九九課綱時期卅篇選文，包括醉翁亭記、蘭亭集序、指喻、漁父、廉恥等，均已未列入新課綱推薦選文，一度引發大學教授與高中教師不滿，於新課綱上路前發起新三自運動（自救、自寫與自教），指蔡政府新課綱是去為中國化服務。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉指出，新課綱訂定推薦選文十五篇是供教科書業者編纂參考，絕大多數業者都會編入，其他如廉恥等雖未入列，但若教師覺得重要都可自行作補充或列入教材，「如果覺得廉恥很重要還是可以上」。

課綱 教師 教育部

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