侯友宜：當選後檢討108課綱

北一女中教師區桂芝指出，一○八課綱刪除多篇經典古文，導致學生價值觀混淆、是非錯亂，痛批新課綱是無恥的課綱。國民黨總統參選人侯友宜昨表示，他當選後，將親自主持教育國是會議，重新檢討一○八年課綱。

教育部前部長吳清基認為，去中國化不適當，而新課綱去中國化確實在台灣產生異音，若國民黨執政，將把課綱爭議題送至教育國是會議討論。

柯：不必丟掉中華文化

民眾黨總統參選人柯文哲表示，他個人反對去中國化，這樣做沒必要，畢竟台灣跟中國有相同的歷史文化，念一念古文觀止、讀孟子其實不是壞事，他個人有念唐詩、宋詞，人還是有文化素養，華人文化圈已經累積兩千多年文化，不用看得一文不值。

柯文哲表示，今年四月訪美見到美國在台協會前理事主席卜睿哲有一些想法，他聽完覺得很對，台灣跟大陸要表明有相同歷史宗教文化，但現在有不同政治跟生活模式，不要因為跟中國有競爭，就把整個文化丟掉。

前總統馬英九表示，區桂芝真正了解「文以載道」的傳統，他感慨的是，為什麼一位高中國文老師都知道的事，主管全國教育的官員卻似乎不懂？希望教育部從善如流，深入檢討課綱的缺失，不要再讓高中老師、學生與家長及社會各界失望。

清大榮譽講座教授李家同直言北一女中老師對一○八課綱的嚴厲批評，對國家社會影響重大。一個社會如只聽到批評政府的聲音，聽不到政府反駁的聲音，社會永遠有對立的兩派，互相無法溝通。但遺憾的是，從來沒看到教育部替一○八課綱辯護。希望教育部能對北一女中老師批評有所反應。

李家同表示，最近網路上很多人在傳北一女中老師對一○八課綱的一些批評，引起相當多人的注意，自己看了以後也有點困惑，因為發現一○八課綱刪掉了范仲淹寫的「岳陽樓記」，但其實岳陽樓記中的一句「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」，是非常精彩的文句，如今卻被刪，實在令人吃驚。

國民黨立委曾銘宗呼籲民進黨，中華文化沒有意識形態，民進黨總統參選人賴清德口口聲聲說不推動台獨，卻縱容側翼、教育部推動文化台獨或隱性台獨，國民黨給予最嚴厲譴責，呼籲賴清德重視此問題，出來講清楚。