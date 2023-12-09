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新聞眼／教師怒…執政鴨霸不知恥

聯合報／ 本報記者鄭朝陽
歷史教育新三自運動協會日前舉行記者會，批評蔡政府推動去中國化的歷史教育，北一女中國文科老師區桂芝（左二）批一○八課綱是無恥的課綱。記者李芯／攝影
歷史教育新三自運動協會日前舉行記者會，批評蔡政府推動去中國化的歷史教育，北一女中國文科老師區桂芝（左二）批一○八課綱是無恥的課綱。記者李芯／攝影

北一女國文老師區桂芝批評新課綱刪除顧炎武的「廉恥」一文，是「無恥」課綱，點燃多年來杏壇對新課綱的怒火，映照出新課綱在孕育過程中異議不許被討論的不公平決策，以及執政黨贏者全拿、貫徹其意識形態的鴨霸姿態。

這名國文老師挑出來的是經典文言文在課綱被消失的問題，不論顧炎武的「廉恥」有無文學深度，但很多人在學生時代都讀過這篇文章，不論當年老師導讀這篇文章的品質好壞，文中這句「士大夫之無恥是謂國恥」，應該是爭議的焦點，質疑者擔心連文章都不讀，廉恥的道德教育何以為繼？

其實，這次古文與課綱的論戰只是冰山一角，蔡政府執政近八年，仗著國會多數，何止課綱審查能獨排眾議，從ＮＣＣ國家通訊傳播委員會選擇性處分特定媒體、護航華視擠進熱門頻道等，乃至於大法官遴選，都是一手操控，執政黨贏者全拿，造成台灣民主社會扭曲的獨裁霸權現象。

一○八課綱誕生於太陽花運動後，加上民進黨執政，與中國大陸連結的內涵被弱化，校園現場雜音不少，但多數聲音都被壓抑下來，課綱沒有被公平討論的機會，主要仍看課綱審議委員的共識，而審議委員選任掌握在執政黨手上，讓很多異見隱忍至今，顧炎武的「廉恥」只是導火線。

除了流失道德教育等核心價值，校園現場看到的是，新課綱下的學生有競爭力下滑的現象，若不設法改善，恐讓整體國力跟著陪葬。另一現象是基層教師面對新課綱強調「結合核心素養」、「跨域學習」等崇高目標，盼能促成學生自發且多元學習，累壞了教師和孩子，卻不見得能收預期的效果。校園正在落實的新課綱引發民怨，才是問題所在。

課綱 教師 大法官

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