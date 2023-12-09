顧炎武廉恥不在選文裡 國文師批新課綱「無恥」

北一女國文老師區桂芝日前發表短講，認為新課綱刪除顧炎武的「廉恥」一文，是「無恥」課綱；教育部長潘文忠昨天說，教育部和新課綱從未廢棄禮義廉恥，高中選文仍有文章論及品德和修養。不過，區桂芝再度批評，教育部選了必讀古文十五篇，雖然課綱從來沒有說要刪掉什麼，可是這十五篇既然是教育部選的必讀古文，書商要通過審核會揣摩上意，司馬昭之心路人皆知。

新三自運動協會於四日舉行「蔡英文政府教育政策總體檢：去中國化的歷史教育」記者會，區桂芝發表五分鐘短講，指新課綱刪掉顧炎武的「廉恥」，學生不再有機會思考為什麼「士大夫之無恥是謂國恥」，「所以這是個『無恥』的課綱」。

區桂芝說，所謂的多元課綱目標，幾乎失去最核心的意義，就是從傳統文化的精緻學習當中，建立文化生命的主體，進而思考生命的意義。請問在這樣的課綱下，歷史碎片化、國文淺碟化，各種學科全面退化，這是教改的目的嗎？區桂芝說，「請問我們偉大的教育部官員，一○八課綱的專家學者，你們讓百年樹人的大業，全部毀在你們的意識形態裡面」。

潘文忠昨天表示，一○八課綱，教育部從未廢棄禮義廉恥，課綱引導學生於議題中思辨，能於生活中實踐禮義廉恥。以高中國文課本為例，很多版本選文都收錄品德、修養等課題，如翰林版高一國文用論語和學生探討品德，高二則透過孟子討論性善和品德，其他版本也有相關內容。

「一○八課綱沒有捨棄文言文。」潘文忠說，除中華文化基本教材，文言文課數在三年課程當中，至少需占三成五至四成五，教育部會兼顧文言文跟白話文，文言文仍有一定占比。一○八課綱希望讓學生有思辨的機會，而非固守背誦教條或課文，更希望國語文領域中學生能夠培養語言溝通、理性思辨能力。

有人反駁，一○八課綱從不會「刪掉」某篇文章，只會「推薦」十五篇經典選文，至於要不要選這十五篇，是書商的自由。區桂芝昨天說，一○八課綱的必讀經典選文從卅篇變成十五篇，是不是刪了十五篇？這不叫刪，什麼叫刪？只是沒有黑字白紙說刪掉哪十五篇，不要再玩文字遊戲。

區桂芝認為，書商會順承上意，也就是課綱所謂的大原則，如果不這麼做，官方的審查就不會通過，一審再審會耽誤書商賺錢。她強調不要怪書商，源頭不在書商，應該要問源頭的課綱委員如何審核。