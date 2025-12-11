蔡婷而從小擺攤賣春聯 小手寫「罷」 7年功力不緊張

台灣二○二五代表字大選公布記者會上，十一歲的蔡婷而當起「小老師」，握著奧運金牌林郁婷的手，揮毫寫出年度代表字「罷」。小學五年級的她，毫不怯場、面對鏡頭從從容容，還不時綻放笑顏。她笑說「拿了毛筆就不會緊張」。

台中市大雅國小五年級的蔡婷而，因參加聯合報教育事業部舉辦的「二○二五好讀三國書法比賽」獲得優選，受邀擔任台灣代表字的書寫者。幼兒園中班開始學習書法的她，迄今已有七年的書法功力，今年還跟姊姊蔡善宇、哥哥蔡宗諺，三姊弟合拍台中市大墩盃書法比賽的推廣影片。蔡婷而在影片中表示，寫書法是想把那個字「寫得讓人家喜歡」，小小年紀已有自己的美學觀。

蔡媽媽李心怡表示，蔡家三個小孩都是幼兒園中班便開始學書法，希望讓他們「心能靜下來讀書」。三個孩子每天放學回家不看電視、不玩手機與平板，而是一起練字。她還為孩子設計特殊的書法活動—每年春節都會在大雅市場擺攤賣自己手寫的春聯，一擺就是十天，而且從租攤位到寫字、包春聯，都是三姊弟自己動手。

這也說明了蔡婷而為什麼面對鏡頭毫不怯場，第一次用毛筆寫「罷」字，就能寫得龍飛鳳舞、毫無失誤。因為她擺攤賣春聯時，經常得接受顧客點菜，「客製化」寫出顧客要的字。