大罷免大失敗之後 藍：僵局依然 白：施政空白

聯合報／ 本報記者／台北報導

「台灣二○二五代表字大選」票選結果揭曉，「罷」獲選為今年的年度代表字，「詐」則居次。國民黨表示，一場惡意的罷免，浪費國家公帑、社會資源、民間的信任也受惡鬥波及，實在是難以承受之重。民眾黨也說，人民只記得民進黨轟轟烈烈地操作一場大惡罷，最後也淒淒慘慘以大失敗收場。

國民黨發言人牛煦庭表示，遺憾大罷免的結果出來後，執政黨仍不願將之視為民意的展現、認真對待在野黨的訴求，僵局依然存在，國政癱瘓，並非人民之福。

民眾黨發言人張彤表示，面對執政黨一片空白的施政成績單，年度代表字「罷」就是人民對其下的評語，盼執政者聽見人民對踐踏民意、濫權操作，還有打壓不同聲音的憤怒，如果持續執迷不悟、違法亂政，相信很快就會被民意下架。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱則表示，「罷」字上面是「四」、下面是「能」，意味著憲政體制五院中，有四院有所能，剩下立法院自以為無所不能，選出「罷」字，代表民眾對今年藍白主導下的立院亂象表達不滿。

台北市長蔣萬安、高中教師區桂芝、立委張啓楷等人推薦的「罷」字以一萬五○八四票獲選。區桂芝昨得知後回應，這就是全民心聲的反映，也就是說，在今年度表示執政黨發起的大罷免活動，讓所有人都陷在惴惴不安當中，所以大家對「罷」字感受份外深刻；但看起來執政黨並沒有要就此停止，大家的不安恐怕是繼續下去，且在擴大當中。

代表字 大罷免 區桂芝 鍾佳濱 牛煦庭 張啓楷 蔣萬安

