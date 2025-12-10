「罷」成年度代表字 陳培瑜：藍白「罷」理性修法、也「罷工」職責

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
聯合報主辦「台灣2025代表字大選」，今揭曉票選結果，第一名為「罷」字。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，對於在野立委今年在立院一路杯葛，「罷」委員會中心主義、「罷」理性修法、也「罷工」職責。聯合報系資料照
聯合報主辦「台灣2025代表字大選」，今揭曉票選結果，第一名為「罷」字，獲1萬5084票獲選，第二名為「詐」字7588票。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，對於在野立委今年在立院一路杯葛，她只想說一句「罷了」，藍白「罷」委員會中心主義、「罷」理性修法、也「罷工」職責。

「台灣2025代表字大選」由聯合報主辦，邀請各界名人專家與達人推薦60個候選字，11月13日至12月8日開放民眾票選，26天累積7萬8184票。今公布票選前10名，依序為罷、詐、淹、挺、災、鏟、亂、裂、稅、韌。

陳培瑜表示，「罷」——看著在野黨委員在立院一路杯葛、鬧場、放話，到乾脆「擺爛不做事」，最後只剩一句「罷了、罷了」，「他們罷委員會中心主義、罷理性修法、罷理性協商討論、也『罷工』於自己的職責，好像只要演戲給特定支持者看，就可以交代一切。」

「人民要的是實實在在的法案、預算推進。」陳培瑜說，許多人向她反映，從一開始的憤怒，現在只剩下徹底的失望，對這些在野黨委員已經不抱期待，因為期待越高，失望越深，不如就用一個「罷」字，把這些看在眼裡、記在心裡的無奈，做一個註解。

