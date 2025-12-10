「罷」成年度代表字 區桂芝：執政黨不停止全民不安繼續擴大

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
「台灣2025代表字大選」票選結果今揭曉，高中老師區桂芝等人推薦的「罷」字以1萬5084票獲選。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
聯合報主辦「台灣2025代表字大選」，今揭曉票選結果，高中老師區桂芝等人推薦的「罷」字以1萬5084票獲選，票數是第二名「詐」字7588票近2倍。區桂芝今說，這是全民心聲的反映，看起來執政黨並沒有要就此停止，大家的不安恐怕繼續下去且擴大中。

「台灣2025代表字大選」由聯合報主辦，邀請各界名人專家與達人推薦60個候選字，11月13日至12月8日開放民眾票選，26天累積7萬8184票。今公布票選前10名，依序為罷、詐、淹、挺、災、鏟、亂、裂、稅、韌。

「罷」字的推薦人共有四位，包括台北市長蔣萬安、立法委員張啟楷與柯志恩，以及高中教師區桂芝。區桂芝推薦理由是，兩次大罷免撕裂社會，使深信「綠色正義」的人檢視自己的盲目，更鼓舞飽受台獨壓抑者說出真正認同。

區桂芝今天表示，這就是全民心聲的反映，也就是說，在今年度表示執政黨發起的大罷免活動，讓所有人都陷在惴惴不安當中，所以大家對「罷」字感受份外深刻。份外深刻之餘，看起來執政黨並沒有要就此停止，大家的不安恐怕是繼續下去且在擴大當中。

