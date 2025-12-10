聽新聞
0:00 / 0:00
台灣2025代表字「罷」 國民黨：惡罷也波及民間信任
「台灣2025代表字大選」票選結果今天揭曉，「罷」獲選為今年的年度代表字，「詐」則居次。國民黨發言人牛煦庭表示，一場惡意的罷免，浪費國家公帑、社會資源、民間的信任也受惡鬥波及，實在是難以承受之重。
牛煦庭表示，在「罷」後的第二字就是「詐」，人民對於詐騙橫行深惡痛絕，立法院屢次修法，期待行政機關善用；但從許多詐騙集團屢次小額交保、甚至有車手交保後立刻再犯等狀況來說，執行端顯然還有不小改善空間，打詐要交出成績單，恐怕還有很長的路要走。
牛煦庭也說，遺憾大罷免的結果出來後，執政黨依然不願將之視為民意的展現，認真對待在野黨的訴求，僵局依然存在，國政癱瘓，並非人民之福。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言