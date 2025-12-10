快訊

「室內裝修商」得標炸藥採購案？國防部：得標商營業項目有16項

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣2025代表字「罷」 國民黨：惡罷也波及民間信任

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
「台灣2025代表字大選」票選結果今天揭曉，貫穿一整年的大罷免，讓「罷」字獲選為今年的年度代表字，巴黎奧運拳擊金牌國手林郁婷（左）在記者會上一同揭曉代表字。記者余承翰／攝影
「台灣2025代表字大選」票選結果今天揭曉，貫穿一整年的大罷免，讓「罷」字獲選為今年的年度代表字，巴黎奧運拳擊金牌國手林郁婷（左）在記者會上一同揭曉代表字。記者余承翰／攝影

「台灣2025代表字大選」票選結果今天揭曉，「罷」獲選為今年的年度代表字，「詐」則居次。國民黨發言人牛煦庭表示，一場惡意的罷免，浪費國家公帑、社會資源、民間的信任也受惡鬥波及，實在是難以承受之重。

牛煦庭表示，在「罷」後的第二字就是「詐」，人民對於詐騙橫行深惡痛絕，立法院屢次修法，期待行政機關善用；但從許多詐騙集團屢次小額交保、甚至有車手交保後立刻再犯等狀況來說，執行端顯然還有不小改善空間，打詐要交出成績單，恐怕還有很長的路要走。

牛煦庭也說，遺憾大罷免的結果出來後，執政黨依然不願將之視為民意的展現，認真對待在野黨的訴求，僵局依然存在，國政癱瘓，並非人民之福。

牛煦庭 詐騙集團 大罷免 國民黨

延伸閱讀

商業登記後須參加勞動講習

商業登記法、公司法三讀 負責人應於登記後參加勞權講習

助理費除罪化 牛煦庭喊話國民黨團集思廣益：公費助理有存在必要

柯文哲提2024藍白合破裂稱呼「好笑」 國民黨：盼公正制度 與白不相悖

相關新聞

【重磅快評】2025年度代表字 凸顯賴總統的執政困境

「台灣2025代表字大選」票選活動今天揭曉，前三名依序是「罷、詐、淹」，詐團橫行、水淹各地，民進黨政府卻將大罷免當成工作...

2025年台灣代表字揭曉「罷」奪冠 民眾黨：人民對施政一片空白的評語

「2025代表字大選」票選結果今天揭曉，其中「罷」獲選為年度代表字。民眾黨發言人張彤表示，這是人民對執政黨的空白施政成績...

「罷」成年度代表字 陳培瑜：藍白「罷」理性修法、也「罷工」職責

聯合報主辦「台灣2025代表字大選」，今揭曉票選結果，第一名為「罷」字，獲1萬5084票獲選，第二名為「詐」字7588票...

「罷」成年度代表字 區桂芝：執政黨不停止全民不安繼續擴大

聯合報主辦「台灣2025代表字大選」，今揭曉票選結果，高中老師區桂芝等人推薦的「罷」字以1萬5084票獲選，票數是第二名...

台灣2025代表字「罷」 國民黨：惡罷也波及民間信任

「台灣2025代表字大選」票選結果今天揭曉，「罷」獲選為今年的年度代表字，「詐」則居次。國民黨發言人牛煦庭表示，一場惡意...

林郁婷公布台灣2025代表字 「罷」奪第一高票

「台灣2025代表字大選」票選結果今天揭曉，貫穿一整年的大罷免，讓「罷」字獲選為今年的年度代表字，巴黎奧運拳擊金牌國手林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。