「室內裝修商」得標炸藥採購案？國防部：得標商營業項目有16項

台灣2025代表字揭曉 「罷」奪冠「詐」居次

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「台灣2025代表字大選」票選結果今天揭曉，貫穿一整年的大罷免，讓「罷」字毫無意外在60個候選字中拿到第一高票(15084票)，獲選為今年的年度代表字。記者余承翰／攝影
惡罷、詐騙何時作罷？「台灣2025代表字大選」票選結果今天揭曉，貫穿近乎一整年的大罷免，讓「罷」字毫無意外拿到第一高票(15084票)，獲選為今年的年度代表字，票數幾乎是第二名「詐」字的兩倍(7588票)。第3名的「淹」字(6196票)與5名的「災」字(4578票)、第6名的「鏟」字(3796票)，則跟丹娜絲颱風、花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害有關，第9名的「稅 」字(2668 票)則直指美國關稅議題。

「台灣2025代表字大選」由聯合報主辦，邀來各界名人專家與達人推薦60個候選字，從11 月 13 日至 12 月 8 日止，累積26天民眾選票 78184張。

票選第1到第10名的2025年度代表字，依序為罷、詐、淹、挺、災、鏟、亂、裂、稅、韌。「罷」字的推薦人共有四位，包括台北市長蔣萬安、立法委員張啓楷、柯志恩，以及高中教師區桂芝。

蔣萬安表示，台灣的民主擺脫了不正當的大罷免。政治應該要為民而行，是時候讓對立與操弄「作罷」，讓民生、治理與希望重新上場。張啓楷則認為， 2025年大罷免創下世界惡例、撕裂台灣，也影響7月初丹娜絲颱風的救災與復原重建。「罷」這個字在國人心中有痛、有傷、有淚，提醒執政黨不要再犯同樣的錯，讓全國人民受害。

柯志恩指出，過去一年，大罷免的風暴讓台灣陷於撕裂、對立，所幸強大的民意，共同捍衛民主，讓台灣度過考驗。希望朝野記取教訓，勿再讓仇恨動員毀掉台灣的未來與希望。

「台灣年度代表字大選」活動，已邁入第18年，年年獲得國人熱烈參與和電子媒體的關注，從2008年的「亂」、2009年的「盼」、2010年的「淡」、2011年的「讚」、2012年的「憂」、2013年的「假」、 2014年的「黑」、2015年的「換」、2016年的「苦」到2017年的「茫 」、2018年的「翻」、2019年的「亂」、2020年的「疫」、2021年的「宅」、2022年的「漲」、2023年的「缺」、2024的「貪」與2025的「罷」，每個字都刻畫了當年的社會意向與民眾想法。

「台灣2025代表字大選」票選結果今天揭曉，貫穿一整年的大罷免，讓「罷」字毫無意外在60個候選字中拿到第一高票(15084票)，獲選為今年的年度代表字。聯合報系資料照
