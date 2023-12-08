代表字前三名「缺、蛋、詐」 切中人民的痛

「缺」字出線成為二○二三台灣代表字，沒人感到意外。台灣這幾年一直處於百「缺」待補的窘境，也因此出現搶藥、搶蛋、搶口罩等種種過去難以想像的亂象。當「缺」和「搶」成為台灣日常，民眾將失去對政府的信心。面對即將到來的總統大選，三組總統參選人誰能明白台灣「缺」之所在，想出策略解決、釋放累積多年的民怨，將是勝選關鍵。

今年代表字的前三名「缺、蛋、詐」，三字精準隱喻今年的重大社會議題，切中民眾心聲，更是藍綠白三位總統參選人必須放在心中的警鐘。

推薦「缺」字的桃園市長張善政指出，農業機關失職造成長期缺蛋、險釀食安危機；企業界憂心電力匱乏影響投資信心，工安意外頻出更讓民眾缺乏安全感。

推薦「蛋」字的監察院前院長王建煊以「混蛋、糊塗蛋、完蛋、不下蛋」解讀；第三名「詐」字由台灣大總經理林之晨推薦。他認為疫後社會成為詐騙溫床，政府與民間攜手全力阻「詐」，仍敵不過暗黑手法的日新月異。

疫情三年，台灣代表字從二○二○年的「疫」、二○二一年的「宅」、到二○二二年的「漲」，每個字皆準確反映大疫下的人心與社會變化。疫後的二○二三年原本期待柳暗花明，沒想到還是選出了「缺」字。而今年票選前十名的年度代表字，只有「轉」、「變」、「盼」三字不算負面字，暗黑程度不遜於疫情三年。

而根據紐約時報五日報導，這次台灣大選候選人關注的重點，均為對戰爭風險的擔憂，但十月在台北舉行的「二○二四總統大選青年論壇」，年輕選民卻向候選人提出房租、電信詐騙及投票年齡等日常議題。紐時更直指，沮喪的年輕選民可謂這場選戰的關鍵變數。尤其是廿多及卅多歲選民表明已厭倦地緣政治議題，並渴望選戰更聚焦內政。