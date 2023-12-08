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缺蛋、缺藥、缺電、缺錢…台灣2023代表字 什麼都「缺」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
中國信託文教基金會董事長馮寄台（左二）、聯合報總編輯范凌嘉（右二）、「台灣最速男」楊俊瀚（右一）昨在律師鄧傑（左一）見證下，揭曉台灣二○二三代表字大選為「缺」。記者曾吉松／攝影
中國信託文教基金會董事長馮寄台（左二）、聯合報總編輯范凌嘉（右二）、「台灣最速男」楊俊瀚（右一）昨在律師鄧傑（左一）見證下，揭曉台灣二○二三代表字大選為「缺」。記者曾吉松／攝影

從疫前的缺水缺電、大疫時的缺口罩缺疫苗，到疫後的缺藥缺蛋，「缺」字已成為台灣人日常生活不缺席的關鍵字。台灣二○二三代表字大選昨公布票選結果，「缺」字以八五六五票拿到第一高票，獲選為今年的年度代表字。第二名是拿到六四三三票的「蛋」字，前兩名加起來剛好是「缺蛋」，精準呼應今年從民眾日常一路延燒到政治的蛋荒議題。

第三名則是「詐」字，拿到四六六二票。第四到第十名依序為困、盪、亂、轉、茫、變、盼。

年度代表字票選由中國信託文教基金會與聯合報合辦，邀來各界名人專家與達人推薦五十八個年度代表字，從十一月十日至十二月五日，累積六萬五○四三張選票。昨天邀亞運男子兩百公尺銅牌得主、有「台灣最速男」封號的楊俊瀚揮毫揭曉結果。

「缺」字的推薦人是桃園市長張善政，推薦理由是房價攀升、有感通膨，讓人民荷包縮水；農業機關失職，長期缺蛋、蛋價高漲，還險釀食安危機；企業界憂心電力匱乏，影響投資信心；工安意外頻出、屏東工廠大火，更讓民眾缺乏安全感。

「蛋」字的推薦人是監察院前院長王建煊。但他推薦的理由並非蛋荒、蛋價，而是政治混蛋太多，台灣完蛋；年輕糊塗蛋影響選票，政治完蛋；貪汙處處，清廉政治完蛋；少子化，大家不下蛋；大學生品質低劣，台灣未來完蛋。

中國信託文教基金會董事長馮寄台推薦的是拿到第四名的「困」字，但他同意「缺」更能代表二○二三年。他幽默表示，若票選延後到大巨蛋開幕，「蛋」字可能會打敗「缺」字，成為今年的代表字。因為在大巨蛋舉行的第一場比賽，中華隊就打敗南韓，「蛋」字從「缺蛋」的負面意義翻轉為正面價值，對「蛋」持不同觀點的讀者都會投「蛋」。

聯合報總編輯范凌嘉表示，今年選出「缺」字，證明讀者「很接地氣」，精準總結二○二三年。疫情前工商界憂心「五缺」問題，包括缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才，但進入疫情時期，卻發現台灣不只「五缺」，還缺口罩、缺疫苗、缺快篩；今年好不容易等到疫後復甦，市場卻開始缺蛋，農曆年後又出現缺藥。

范凌嘉表示，為了解決蛋荒，政府進口雞蛋，卻製造更多問題，滯銷、過期的雞蛋成為燙手山芋。今年代表字第二名就是「蛋」，可見雞蛋是大家心中的痛；而物價上漲，讓人感覺「缺錢」，房貸負擔率、房貸所得比雙創新高，許多人「缺房」，年輕人缺錢、缺房，更不敢生小孩，造成嚴重的國安問題。

「在年底揭曉『缺』這個字，代表台灣人有足夠的信心去面對新的一年。」楊俊瀚認為，選出「缺」代表大家知道缺了什麼，如今要做的就是想辦法解決困境，「努力轉變人生、讓社會愈來愈好。」范凌嘉說，一個月後就是選舉，參選人都缺票，希望能聽到民眾心聲，提出解決之道，「千萬不要抱殘守缺、因循守舊；希望明年不要再少一缺二，人人豐衣足食，迎來完美無缺的一年」。

代表字 雞蛋 台灣人 疫苗 蛋價 食安 通膨

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