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陸悼老友季辛吉 肯定對台奇思妙想

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

美國前國務卿季辛吉過世，中國大陸國家主席習近平為此向美國總統拜登致唁電，大陸官媒以「中美關係的見證者」為他下註解，並揭露中美在一九七二年上海公報協商中，季辛吉對涉台用語貢獻出「奇思妙想」，包括從「台灣是中國的一個省」，變成「台灣是中國的一部分」。

自一九七一年訪華後，五十二年間季辛吉先後訪問中國大陸上百次，今年七月最後一次訪問北京，習近平為其舉行超高規格的豪華宴為其祝壽。

大陸官媒「中國新聞周刊」卅日揭露，上海公報主要內容是季辛吉一九七一年十一月訪陸時已達協議，突破最困難也最重要表述，即「美國認識到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分。美國政府對這一立場不提出異議」。

大陸外交部檔案館前館長廉正保透露，時任總理周恩來講解公報曾說，「這句話是季辛吉貢獻，我們挖空心思也沒想出來」，包括從「台灣是中國的一個省」變成「台灣是中國的一部分」，和「立場」兩字。

季辛吉

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