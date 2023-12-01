美前國務卿季辛吉 百歲辭世

縱橫外交界數十載的美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）十一月廿九日在康乃狄克州家中去世，享嵩壽一百歲。季辛吉曾為十二位美國總統獻策，從甘迺迪到拜登，對美國外交政策的影響無人能及，他促成中國大陸開放和美蘇和解，卻也批准美軍濫炸柬埔寨、縱容他國屠殺鎮壓人民，他是諾貝爾和平獎得主，也被譴責為戰犯，一生毀譽參半。

國際現實主義者 季辛吉功過 製表／國際中心、大陸中心 華盛頓郵報指出，季辛吉是唯一一位同時擔任白宮國家安全顧問和國務卿的人，除了總統，季辛吉對美國外交政策的掌控無人可比。

透過穿梭外交重塑關係

紐約時報報導，細數季辛吉的外交成就，他策畫美國對中國的開放、協商美國從越南撤退，並在冷戰高峰期以狡黠、企圖心和智慧，重塑了美國與蘇聯的權力關係。他在一九七三年中東戰爭後，以「穿梭外交」協助穩定以色列與阿拉伯鄰國的關係。

很少有外交官像季辛吉這樣受到如此熱烈的讚揚和謾罵。他被視為二戰後最有權勢的國務卿，也是個極端現實主義者，他重塑外交以反映美國利益，有時又被譴責放棄美國價值觀，特別在人權方面。

他在尼克森任內的權力僅次總統，一九六九年擔任國家安全顧問，一九七三年出任國務卿，仍兼國安顧問，並於福特總統上台後留任。

季辛吉與中國大陸的祕密協商，促成尼克森訪問大陸，是尼克森最著名的外交成就。季辛吉原本想孤立蘇聯，卻開啟美中的複雜關係，在季辛吉去世時，美中兩大經濟體已密不可分，卻不斷有歧見，開啟了新冷戰。

過去幾十年來，季辛吉一直是美國在應對中國崛起，以及中國的經濟、軍事和技術挑戰的最重要聲音。他是唯一一位與每位中國領導人打交道的美國人，從毛澤東到習近平。

重視大國外交犧牲小國

季辛吉另一大外交成就是促成美蘇對話，導致美蘇關係和解，兩國簽署了第一個主要的核武管制條約。透過他的穿梭外交，他使莫斯科失去了影響中東的大國地位，但未能促成該地區的和平。季辛吉談成了巴黎和平協議，結束美國參與越戰，並因此與北越外交官黎德壽分享一九七三年諾貝爾和平獎。

季辛吉重視大國外交卻犧牲許多小國。他主導推翻左傾的智利民選總統阿葉德，批准在一九六九年濫炸柬埔寨，至少五萬平民喪生。他支持巴基斯坦鎮壓鬧獨立的東巴基斯坦（現在的孟加拉），造成卅萬人遭屠殺。一九七五年他默許印尼鎮壓左傾的東帝汶獨立運動，超過十萬東帝汶人遇害或餓死。

這位美國外交教父今年五月百歲誕辰時，仍關注美中競爭撕裂全球，也解釋何以他從反對轉為支持烏克蘭入北約。

中國國家主席習近平已致電美方哀悼季辛吉過世，大陸外交部稱季辛吉是「中國人民的老朋友、好朋友」。日本首相岸田文雄讚揚季辛吉「對亞洲地區和平穩定做出卓越貢獻」，包括讓美中關係正常化。俄國總統普亭稱季辛吉促成美蘇簽訂最重要的條約，有利全球安全。