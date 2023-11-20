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許文龍遺願 再當老董給人幸福

聯合報／ 記者鄭惠仁李文德／台南報導
奇美集團創辦人許文龍前天辭世。圖／奇美集團提供
奇美集團創辦人許文龍前天辭世。圖／奇美集團提供

奇美集團創辦人許文龍前天辭世，享耆壽96歲，奇美昨發聲明哀悼，表示今起在奇美博物館門口設追思牆；南市文化局長謝仕淵也緬懷許是台灣文化界巨擘，指出首屆台南文化獎就將殊榮頒予他，今年第12屆在南市圖新總館策畫歷屆得主回顧展，也包括許文龍事蹟介紹，歡迎民眾前往看展。

奇美集團表示，許文龍1928年出生於台南，1960年創辦奇美實業，成為台灣壓克力之父，更先後成立奇美醫院與奇美博物館，希望用醫療改善人民健康，用藝術滋養大眾心靈。

奇美集團指出，家屬與集團遵其遺願，不發訃聞、不辦公祭，奇美博物館門口旁邊開放追思牆，供民眾留言，22至26日在奇美實業鹽埕廠設置追思會場，而12月2日在奇美博物館舉辦內部追思音樂會，為此博物館12月1、2日休館。

謝仕淵指出，許文龍長期奉獻本土文化及藝文推廣事業，成立奇美博物館並於2012年5月慷慨捐贈建物給南市府，市府也在當年度，將象徵台南文化最高榮耀的第1屆台南文化獎獻給了他，另外，許捐贈烏山頭水庫的八田與一銅像、山上花園水道博物館的濱野彌四郎銅像等，官田區嘉南國小的八田與一銅像更由他親手創作，讓後人得以瞻仰。

謝仕淵表示，許文龍曾說過下輩子還要當董事長，而且是可以帶給人家幸福的董事長，其實，他這輩子已經帶給許多人幸福，精神將永遠被感念。

奇美博物館 台南 奇美集團

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