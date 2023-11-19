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許文龍辭世 享耆壽95歲

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
奇美集團創辦人許文龍昨天逝世，享耆壽95歲。 （本報系資料庫）
奇美集團創辦人許文龍昨天逝世，享耆壽95歲。 （本報系資料庫）

奇美實業創辦人許文龍昨（18）日逝世，享耆壽95歲，為他精彩的一生劃下句點。從打造成為「台灣壓克力之父」，到投入醫療、藝術領域回饋社會，許文龍一直認為產業應對社會要有一個責任，值得世人緬懷。

許文龍十七、八歲就創業，在台南開了一家小塑膠廠，資本額只有2萬元，工廠占地八坪，四個員工，做塑膠用品和玩具加工起家。

沒有資本、沒有高學歷、沒有靠山、周圍沒有任何資源，然後身體也不好，憑藉著是不同於一般人對市場的敏銳度。

1959年他成立奇美實業，第一次轉型，由塑膠廠轉入壓克力，把該種石化原料變成普及化商品，用途從以往飛機擋風玻璃擴大至建材、浴室、招牌、麻將等。並向中央標準局登記為「壓克力」，這項技術在他手中誕生，也把奇美推向世界，使許文龍被尊稱為「台灣壓克力之父」。

第二次關鍵性跨入新領域是切入ABS樹脂市場，當時起步在先的日本廠家均生產訂製級的ABS，種類上百種，做汽車、做電視各有不同規格。

許文龍的生產模式除讓其躍升為全球最大生產商外，同時也促使ABS業界掀起一波跟進風潮。1999年，日本經濟新聞把「亞洲賞」頒發給他，是日本以外，亞洲民間第一個獲得該項榮譽的人。

許文龍因技術出身，能掌握產品需求先機，但他企業成功，則另有一套釣魚理論的經營哲學。

他認為，做企業，要去想「如何分享利益」，讓大家都能釣到魚；分享對象包括周邊的客戶、員工和原料供應商。以員工為例，奇美員工的薪資高外，配股也比其他公司多，不只技術人員有，即使最基層的守衛、女工都有，上上下下均願為公司付出，同時讓奇美有「幸福企業」的美稱。

有成就後，他想要回饋社會，有感於台南地區醫療資源缺乏，民眾常需北上求醫。剛好1987年時，台南的逢甲醫院傳出財務危機，他認為若倒了，對地方人民影響會大，決定把它買下來。

從小愛去博物館的許文龍也認為，文化在人類生活裡很重要，為彌補台灣這個落差，他立願要打造一個博物館，典藏的作品，要讓一般歐巴桑、歐吉桑、小學生都能接受、看得懂的東西。

1990年，奇美文化基金會成立「奇美藝術資料館籌備處」，啟動15年15億元計劃，1992年奇美博物館開館營運。並設下一個理想，要讓台灣的文化復興由台南開始，台南的文化復興，是由奇美開始。

奇美實業的環保標準一直高於政府規定，惟許文龍仍在意奇美未來要留給後代子孫什麼？

2004年，台南縣府與奇美旗下的聯奇開發簽約，打造全國第一個生態工業園區，由許文龍命名為「樹谷」，以種植10萬棵為目標。該園區占地面積247公頃，奇美只規劃其中150公頃作為企業用地，其餘由綠地、大型公園、生態中心，與占地高達22公頃的生態景觀滯洪池組成。

許文龍認為，產業應對社會要有一個責任，尤其是台灣的環境已經被破壞得相當嚴重。他提醒一心只想賺錢的人，「錢是要用的，不是要省的」，這樣，社會才比較好。

許文龍 奇美博物館

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