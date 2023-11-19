等了32年！台北大巨蛋開箱 1.2萬人朝聖

等了卅二年，超過一萬二千名球迷昨在台北大巨蛋，見證我國史上第一場在室內觀戰的棒球比賽，還有人高喊「謝謝郝院長」，感謝已故行政院前院長郝柏村卅二年前在中華職棒比賽回應雨中球迷的呼喊，拍板蓋大巨蛋。台北副市長李四川說，年底亞洲棒球錦標賽，會朝開放二萬人進場努力。

大巨蛋昨下午一點測試賽開打，有球迷清晨四點從台南搭車來，十一點開放進場就興奮地衝入場。

比賽由亞錦賽中華隊與Ｕ廿三世界盃中華隊交手，賽前比照國際播放國旗歌，還加碼國歌，不少民眾眼眶泛紅，他們說，能當首批見證歷史的觀眾「相當感動」。

上萬名觀眾昨見證亞錦賽中華隊投手曾仁和投出第一球，旅美好手陳聖平第六局敲出右外野方向三分砲，現場響起驚呼，身為第一位「炸裂」台北大巨蛋的男人，陳聖平直言，在巨蛋內擊中球感覺聲音更大，「聲音很脆，很像在打電動」。

球迷想要大螢幕

大部分觀眾都給大巨蛋高評價，有老球迷直呼視野開闊，不用再風吹雨淋，是六星級體驗；但也有球迷反映大螢幕不夠大。

遠雄副總經理楊舜欽說，各方回饋意見會統整後討論，盼十二月三日登場的亞錦賽前改善完成。

昨入場和離場都未造成交通壅塞，北捷比照跨年疏運規格開設指揮中心，加派人員引導。李四川說，約十五分鐘疏散完人潮，民眾也未候車太久，會朝開放二萬人入場的目標努力。