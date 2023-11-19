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球迷讚室內場「從職棒元年等到現在」

聯合報／ 記者洪子凱蘇志畬／台北報導
「Home Run 台北大巨蛋預備賽」昨天開放超過一點二萬名觀眾。記者林伯東／攝影
「Home Run 台北大巨蛋預備賽」昨天開放超過一點二萬名觀眾。記者林伯東／攝影

台北大巨蛋昨首次開放觀眾入場，不少資深球迷從中華職棒元年就等到現在，還有人帶九旬老父一起到場見證歷史時刻，也有附近居民每周都會到國父紀念館打拳，就這樣默默看著大巨蛋從無到有，這次搶票入場體驗，球迷紛紛給予正面回饋，打出八十五分評價，但有些缺失還要再改善。

台北大巨蛋昨天開門見客，不少球迷早早就來「開箱」，散場時動線流暢，約廿分鐘就差不多清場完畢。

「我從職棒元年第一場比賽就開始看球了。」六十五歲的林先生興奮分享，指室內球場的視覺體驗很舒服，真是室外球場無法比，尤其北台灣常常下雨，他期盼大巨蛋已經好多年了。

林先生說，昨天九點就帶著九十一歲老父親一起到現場，他與父親是資深象迷，年輕時甚至還會製作加油板，如果未來中職在大巨蛋比賽，是老球迷最愛看的「龍象大戰」，他一定還會買票再來。

從中華職棒元年就開始看球的廖先生回憶，當時他剛升上高中，每天省下車票錢，為了能夠到當時台北市立棒球場買票看比賽，很開心見證台灣棒球文化邁進一大步，室內的人工草皮彷彿就是日本巨蛋。

也有廿多年老球迷説，整體看球感覺很好，可以打八十五分，相較於過去風吹雨淋看球，現在可説是六星級的看球環境；球場內還是有幾個小缺點，包含應援區舞台太小、座位距離近容易被前方遮蔽，大巨蛋設備昂貴，預期未來租金、球票也不便宜，未來一年可以打幾場比賽，也是問號。

身穿阪神虎隊林威助球衣蔡姓球迷因經歷過下雨延賽的日子，「很高興成為第一批進場的人，邊看邊有點想哭。」不過跟去過的東京巨蛋相比，他也認為還有地方需要進步，「目前像是公版球場加蓋，缺乏特色。」

球迷劉小姐、陳先生一起搭捷運來，兩人進場時動線順暢，座位也很好找，沒去過東蛋的陳先生進場時感到震撼，也指出大螢幕比想像中大，「但旁邊兩個小的螢幕有點雞肋。」

「Home Run 台北大巨蛋預備賽」昨天開放超過一點二萬名觀眾。記者林伯東／攝影
「Home Run 台北大巨蛋預備賽」昨天開放超過一點二萬名觀眾。記者林伯東／攝影

大巨蛋 日本

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